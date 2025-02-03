Происшествия 03.02.2025 в 14:40

В Бурятии будут судить главу

Женщину обвиняют в превышении полномочий и подлоге
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут судить главу
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении главы поселка Новый Уоян. Женщина обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий и двух эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, в апреле и мае 2024 года глава поселка от лица администрации заключила два контракта с коммерческой организацией, директором которой являлась ее подруга. Речь шла о сносе шести аварийных домов, а также уборке мусора и хозяйственных построек на придомовой территории.

«При этом обвиняемая достоверно знала, что один из домов, включенный в контракт, ранее полностью сгорел и фактически его снос не требовался. По второму контракту подрядчик не выполнил все работы: не были снесены несколько хозяйственных построек и не проведена полностью уборка мусора. Несмотря на это, обвиняемая подписала официальные документы с заведомо ложными сведениями о выполнении всех работ, предусмотренных контрактами. На основании подписанных ею актов на счета компании средства по контрактам перечислили в полном объеме, чем был причинен ущерб бюджету на общую сумму более 214 тысяч рублей», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, после претензий правоохранителей суд временно отстранил главу Нового Уояна от должности. Спустя пару недель местный совет депутатов в знак протеста против этого решения объявил о самороспуске. Поселок накануне зимы фактически остался без власти, из-за чего с согласия депутатов Хурала республика ввела там временное внешнее управление.

В начале декабря Северобайкальский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы Нового Уояна «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных действующим законодательством».

«Установлено, что в 2023 году глава поселения зарегистрировалась по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем директору коммерческой организации, с которой в последующем она заключала муниципальные контракты. Вопреки требованиям антикоррупционного законодательства глава поселка не приняла меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, а также уведомлению уполномоченного лица о возникновении конфликта интересов», - рассказывали тогда в надзорном ведомстве.

По информации «Номер один», решение суда было обжаловано и еще не вступило в законную силу.
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превышение полномочий

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