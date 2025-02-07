Происшествия 07.02.2025 в 16:29
В Улан-Удэ работников авиазавода осудили за гибель коллеги
Директор и мастер цеха получили условные сроки
Текст: Лариса Ситник
На днях судья Железнодорожного районного суда Улан-Удэ огласила приговор в отношении директора и мастера заготовительно-штамповочного цеха авиационного завода. В 2022 году там произошла трагедия - погиб кузнец-штамповщик, работавший, как выяснилось в суде, на неисправном молоте.
Напомним, в конце апреля 2022 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода погиб 36-летний кузнец-штамповщик Александр Родионов. На мужчину обрушился огромный молот. Рабочий скончался на месте происшествия. Следствие установило виновных в случившемся. Над двумя работниками авиазавода начался суд.
Завод же после ЧП создал комиссию по оценке технического состояния листоштамповочного молота МЛ-5. Как и следовало ожидать, никаких замечаний к работе молота комиссия не выявила: «составные части молота и органы управления находятся в исправном состоянии, утечки воздуха отсутствуют. Защитные механизмы (замки) находятся в исправном состоянии и выполняют свою функцию. После достижения крайнего верхнего положения бабы и прекращения воздействия на ручку включения два основных и два дополнительных замка штатно закрываются, и баба, опустившись на них, фиксируется в верхнем положении». Таким образом, комиссия пришла к выводу, что молот МЛ-5 находился в технически исправном состоянии.
В том, что молот сорвался с упоров, заводская комиссия посчитала виновным погибшего Александра Родионова: «резкое падение бабы - внештатная ситуация, возникшая из-за несоблюдения работником требований безопасности и технологического процесса».
Между тем следственный эксперимент, проведенный на том же самом молоте, показал совсем другие результаты.
«При проведении следственного эксперимента мастер первой группы опускает вниз верхнюю рукоятку управления листоштамповочным молотом МЛ-5, после чего в систему с характерным звуком набирается воздух и баба поднимается в крайнее верхнее положение. Затем с помощью нижней рукоятки управления мастер опустил бабу до крайнего нижнего положения, а потом вновь поднял ее, при этом отпустил верхнюю рукоятку на уровне своей головы (со слов мастера, его рост составляет 179 см. - Прим. ред.). При этом баба не достигла высоты, достаточной для постановки на упоры и дополнительные упоры - начала плавно опускаться вниз и опустилась за 12,25 секунды до крайнего нижнего положения, - говорится в материалах следственного эксперимента. - Далее мастер снова повторил эти действия и отпустил верхнюю рукоятку управления на уровне своей головы, и баба при поднятии не встала с левой стороны - по отношению к мастеру - на упоры и дополнительные упоры, но встала на правый дополнительный упор, при этом на правый основной упор также не встала. Далее мастер повторил те же самые действия, при этом баба не встала на упоры и дополнительные упоры при поднятии вверх».
Как видно из следственного эксперимента, молот был не вполне исправен.
Кроме того, вызывал вопросы и возраст оборудования, за которым работал Александр Родионов. Оказывается, листоштамповочный воздушный молот МЛ-5 изготовлен еще в 1961 году и введен в эксплуатацию в 1963-м.
В итоге на скамье подсудимых оказались директор и мастер цеха, где работал погибший. Мужчин обвинили в нарушении требований охраны труда.
Преступные действия и бездействие, по мнению прокуратуры, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде наступления смерти работника завода, а также создали условия, при которых стало возможным наступление таких последствий.
О мастере заготовительно-штамповочного цеха известно, что ему 44 года, он женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Директору этого же цеха 67 лет.
Суд признал работников завода виновными в совершении преступления, предусмотренного второй частью уголовной статьи «Нарушение требований охраны труда» и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.
Жена погибшего Александра Родионова Алевтина приговором удовлетворена.
- Люди наказаны хоть в какой-то мере, пусть и условно. Их не оправдали, а значит они виноваты, и предприятие тоже виновато в гибели моего мужа, - говорит Алевтина Родионова.
Напомним, в конце апреля 2022 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода погиб 36-летний кузнец-штамповщик Александр Родионов. На мужчину обрушился огромный молот. Рабочий скончался на месте происшествия. Следствие установило виновных в случившемся. Над двумя работниками авиазавода начался суд.
Завод же после ЧП создал комиссию по оценке технического состояния листоштамповочного молота МЛ-5. Как и следовало ожидать, никаких замечаний к работе молота комиссия не выявила: «составные части молота и органы управления находятся в исправном состоянии, утечки воздуха отсутствуют. Защитные механизмы (замки) находятся в исправном состоянии и выполняют свою функцию. После достижения крайнего верхнего положения бабы и прекращения воздействия на ручку включения два основных и два дополнительных замка штатно закрываются, и баба, опустившись на них, фиксируется в верхнем положении». Таким образом, комиссия пришла к выводу, что молот МЛ-5 находился в технически исправном состоянии.
В том, что молот сорвался с упоров, заводская комиссия посчитала виновным погибшего Александра Родионова: «резкое падение бабы - внештатная ситуация, возникшая из-за несоблюдения работником требований безопасности и технологического процесса».
Между тем следственный эксперимент, проведенный на том же самом молоте, показал совсем другие результаты.
«При проведении следственного эксперимента мастер первой группы опускает вниз верхнюю рукоятку управления листоштамповочным молотом МЛ-5, после чего в систему с характерным звуком набирается воздух и баба поднимается в крайнее верхнее положение. Затем с помощью нижней рукоятки управления мастер опустил бабу до крайнего нижнего положения, а потом вновь поднял ее, при этом отпустил верхнюю рукоятку на уровне своей головы (со слов мастера, его рост составляет 179 см. - Прим. ред.). При этом баба не достигла высоты, достаточной для постановки на упоры и дополнительные упоры - начала плавно опускаться вниз и опустилась за 12,25 секунды до крайнего нижнего положения, - говорится в материалах следственного эксперимента. - Далее мастер снова повторил эти действия и отпустил верхнюю рукоятку управления на уровне своей головы, и баба при поднятии не встала с левой стороны - по отношению к мастеру - на упоры и дополнительные упоры, но встала на правый дополнительный упор, при этом на правый основной упор также не встала. Далее мастер повторил те же самые действия, при этом баба не встала на упоры и дополнительные упоры при поднятии вверх».
Как видно из следственного эксперимента, молот был не вполне исправен.
Кроме того, вызывал вопросы и возраст оборудования, за которым работал Александр Родионов. Оказывается, листоштамповочный воздушный молот МЛ-5 изготовлен еще в 1961 году и введен в эксплуатацию в 1963-м.
В итоге на скамье подсудимых оказались директор и мастер цеха, где работал погибший. Мужчин обвинили в нарушении требований охраны труда.
Преступные действия и бездействие, по мнению прокуратуры, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде наступления смерти работника завода, а также создали условия, при которых стало возможным наступление таких последствий.
О мастере заготовительно-штамповочного цеха известно, что ему 44 года, он женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Директору этого же цеха 67 лет.
Суд признал работников завода виновными в совершении преступления, предусмотренного второй частью уголовной статьи «Нарушение требований охраны труда» и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.
Жена погибшего Александра Родионова Алевтина приговором удовлетворена.
- Люди наказаны хоть в какой-то мере, пусть и условно. Их не оправдали, а значит они виноваты, и предприятие тоже виновато в гибели моего мужа, - говорит Алевтина Родионова.
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