Происшествия 13.02.2025 в 12:02

В Бурятии на Байкале автомобиль провалился под лед

Происшествие случилось недалеко от Турки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Байкале автомобиль провалился под лед
Фото: архив «Номер один»
Накануне вблизи села Турка под лед Байкала провалилась «Нива». Происшествие случилось в 200 метрах от берега.

Как рассказали в МЧС Бурятии, местный житель, вероятно, с целью рыбалки выехал на лед на автомобиле. В ходе следования по поверхности озера машина попала в трещину и оказалась в воде. Водитель успел выбраться. Глубина в месте провала составляет от 1 до 2 метров. За помощью в оперативные службы хозяин «Нивы» обращаться не стал. В тот же день он самостоятельно извлек машину из воды и доставил ее на берег.
 
«В Бурятии участились случаи провала автомобильной техники под лёд. В настоящий момент поверхность озера неоднородна и таит в себе смертельную опасность. Не подвергайте свою жизнь риску, отправляясь на рыбалку, оставьте транспорт на берегу. При передвижении пешком возьмите с собой средства спасения и связи», - обратились к жителям республики в МЧС.

Напомним, в начале февраля в районе Максимихи под лед провалился автомобиль с двумя рыбаками. Мужчины спастись не смогли.
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