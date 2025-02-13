Происшествия 13.02.2025 в 12:02
В Бурятии на Байкале автомобиль провалился под лед
Происшествие случилось недалеко от Турки
Текст: Андрей Константинов
Накануне вблизи села Турка под лед Байкала провалилась «Нива». Происшествие случилось в 200 метрах от берега.
Как рассказали в МЧС Бурятии, местный житель, вероятно, с целью рыбалки выехал на лед на автомобиле. В ходе следования по поверхности озера машина попала в трещину и оказалась в воде. Водитель успел выбраться. Глубина в месте провала составляет от 1 до 2 метров. За помощью в оперативные службы хозяин «Нивы» обращаться не стал. В тот же день он самостоятельно извлек машину из воды и доставил ее на берег.
«В Бурятии участились случаи провала автомобильной техники под лёд. В настоящий момент поверхность озера неоднородна и таит в себе смертельную опасность. Не подвергайте свою жизнь риску, отправляясь на рыбалку, оставьте транспорт на берегу. При передвижении пешком возьмите с собой средства спасения и связи», - обратились к жителям республики в МЧС.
Напомним, в начале февраля в районе Максимихи под лед провалился автомобиль с двумя рыбаками. Мужчины спастись не смогли.
Как рассказали в МЧС Бурятии, местный житель, вероятно, с целью рыбалки выехал на лед на автомобиле. В ходе следования по поверхности озера машина попала в трещину и оказалась в воде. Водитель успел выбраться. Глубина в месте провала составляет от 1 до 2 метров. За помощью в оперативные службы хозяин «Нивы» обращаться не стал. В тот же день он самостоятельно извлек машину из воды и доставил ее на берег.
«В Бурятии участились случаи провала автомобильной техники под лёд. В настоящий момент поверхность озера неоднородна и таит в себе смертельную опасность. Не подвергайте свою жизнь риску, отправляясь на рыбалку, оставьте транспорт на берегу. При передвижении пешком возьмите с собой средства спасения и связи», - обратились к жителям республики в МЧС.
Напомним, в начале февраля в районе Максимихи под лед провалился автомобиль с двумя рыбаками. Мужчины спастись не смогли.