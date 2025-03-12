Происшествия 12.03.2025 в 15:47
В Бурятии прокуратура не позволила примириться работникам Селенгинского ЦКК
Виновным в происшествии на предприятии вынесли приговор
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии добилась повторного рассмотрения уголовного дела по факту травмирования четырех работников Селенгинского ЦКК. Речь идет о происшествии, которое случилось на предприятии в феврале прошлого года.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2024 года в одном из цехов комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги. Пострадавших госпитализировали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По итогам расследования на скамье подсудимых оказались механик варочно-промывного цеха и мастер по ремонту и монтажу оборудования.
На суде пострадавшие работники заявили ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Суд их удовлетворил, но с таким поворотом не согласился прокурор. Он добился отмены этого решения.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, при новом рассмотрении дела суд признал фигурантов виновными и приговорил каждого из них к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее прокуратура добилась, чтобы предприятие выплатило пострадавшим работникам денежную компенсацию. На четверых она составила 580 тысяч рублей.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2024 года в одном из цехов комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги. Пострадавших госпитализировали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По итогам расследования на скамье подсудимых оказались механик варочно-промывного цеха и мастер по ремонту и монтажу оборудования.
На суде пострадавшие работники заявили ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Суд их удовлетворил, но с таким поворотом не согласился прокурор. Он добился отмены этого решения.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, при новом рассмотрении дела суд признал фигурантов виновными и приговорил каждого из них к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее прокуратура добилась, чтобы предприятие выплатило пострадавшим работникам денежную компенсацию. На четверых она составила 580 тысяч рублей.