Происшествия 18.03.2025 в 15:35
В Улан-Удэ сбитый поездом мужчина шел по колее в наушниках
Экстренное торможение уже не могло остановить товарняк
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту несчастного случая на железной дороге, в результате которого погиб мужчина.
«По предварительным данным, 17 марта на 5636-м км 9-го пикета перегона Улан-Удэ - Дивизионная грузовой поезд сбил мужчину, который в капюшоне и наушниках шел в колее железнодорожного пути. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
«По предварительным данным, 17 марта на 5636-м км 9-го пикета перегона Улан-Удэ - Дивизионная грузовой поезд сбил мужчину, который в капюшоне и наушниках шел в колее железнодорожного пути. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.