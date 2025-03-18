Происшествия 18.03.2025 в 15:35

В Улан-Удэ сбитый поездом мужчина шел по колее в наушниках

Экстренное торможение уже не могло остановить товарняк
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбитый поездом мужчина шел по колее в наушниках
Фото: архив «Номер один»
Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту несчастного случая на железной дороге, в результате которого погиб мужчина.

«По предварительным данным, 17 марта на 5636-м км 9-го пикета перегона Улан-Удэ - Дивизионная грузовой поезд сбил мужчину, который в капюшоне и наушниках шел в колее железнодорожного пути. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте», - сообщили в следственном ведомстве.

В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
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железная дорога несчастный случай

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