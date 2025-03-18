Происшествия 18.03.2025 в 16:07
В Улан-Удэ появилось заколдованное место
Автомобиль снова вылетел на рельсы в том же месте, что и утром
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ второй раз за день автомобиль вылетел на трамвайные рельсы на улице Терешковой. Причем, ДТП вновь случилось на том же месте, что и утром - в районе остановки «Республиканская больница».
Из-за аварии движение трамваев с Элеватора в сторону центра города и далее снова остановлено. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Как уже отмечал «Номер один», на этом участке улицы Терешковой (в сторону ул. Боевой) уже много дней наблюдается сильный гололед. Снег с обочины, который коммунальщики не удосужились убрать, тает и стекает на дорожное полотно, а затем превращается в лед.
Из-за аварии движение трамваев с Элеватора в сторону центра города и далее снова остановлено. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Как уже отмечал «Номер один», на этом участке улицы Терешковой (в сторону ул. Боевой) уже много дней наблюдается сильный гололед. Снег с обочины, который коммунальщики не удосужились убрать, тает и стекает на дорожное полотно, а затем превращается в лед.
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