Девушка приехала в Улан-Удэ и села на восемь лет

В Улан-Удэ вынесли приговор 21-летней закладчице наркотиков, которая приехала в Улан-Удэ из другого города. Девушке написали в одном из мессенджеров и предложили «хорошую» работу с высоким заработком. Она согласилась, а вскоре вовлекла в преступные заработки и своих знакомых.

Как рассказала «закладчица» в ходе следствия сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ, однажды в мессенджере ей написал неизвестный с предложением работы. Согласно условиям, она должна была оборудовать тайники – закладки с наркотическими средствами.

Девушка согласилась, но выдвинула одно требование - попросила дать ей работу в другом городе. «Работодатель» ответил ей, что она может приехать в Улан-Удэ. Все расходы по переезду на себя пообещал взять ее «работодатель».

Так в столице Бурятии стало на одного жителя больше. В это же время она получила инструкции по работе «закладчика», изучала меры конспирации. Всего девушка обучалась две недели. Для трудоустройства ее попросили скинуть фото паспорта. Новенькой отвели роль «закладчика». За одну «закладку» девушке пообещали платить от 200 до 400 рублей.

Однажды она познакомилась с другой девушкой. Они стали переписываться, спустя некоторое время созвонились и начали общаться. Новоиспеченная подруга предложила «закладчице» переехать к ней жить. Спустя несколько дней девушка рассказала приятельнице о своей незаконной работе.

Как-то девушки пошли в бар и познакомились там с парнем. Подруга «закладчицы» начала с ним встречаться, а спустя непродолжительное время молодой человек переехал к ним жить.

Парень, узнав от подруги закладчицы о том, как она зарабатывает на жизнь, также загорелся идеей легких денег и предложил наркозакладчице свою помощь. Она согласилась. Заработную плату договорились делить пополам. Парень должен был следить за окружающей обстановкой, пока она прятала наркотики.

Задержали молодых людей, когда они приехали на такси в район дацана и пешком направились в расположенный неподалеку лес, где закладчица по координатам, полученным от куратора, нашла оптовую «закладку», в которой находилось 100 небольших свертков с наркотическими средствами. Забрав наркотики, они пешком вышли из леса.

На выходе из леса их поджидали полицейские.

Помимо этой оптовой закладки, 21-летняя девушка была уличена еще в двух эпизодах.

Железнодорожный районный суд признал закладчицу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и приговорил ее к восьми годам заключения в исправительной колонии общего режима.



Фото: "Номер один"