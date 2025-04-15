Происшествия 15.04.2025 в 09:27
В Бурятии история про отравленную жвачку оказалась вымыслом
Дети здоровы, никаких психоактивных веществ в их анализах не нашли
Текст: Андрей Константинов
В Мухоршибирском районе Бурятии прояснилась ситуация с якобы имевшим место отравлением детей жвачкой, которую ребятишкам дали незнакомцы на темном автомобиле.
Напомним, 13 апреля родители детей из села Калиновка вызвали врача. Их напугало, что ребятишки были вялыми и сонливыми на фоне их рассказа об автомобиле и незнакомых мужчинах, которые угощали жвачкой. В результате детей направили на осмотр в районную поликлинику, где у них взяли анализы.
«После предварительного анализа проблем со здоровьем у детей не обнаружено. Сами они на состояние здоровья не жаловались. Для более детального исследования детей доставили в Мухоршибирскую ЦРБ. Их осмотрели врач-педиатр, врач психиатр-нарколог. Были взяты анализы, которые не выявили запрещенные психоактивные вещества в организме. Дети оказались здоровыми, они отпущены домой», - рассказали в Минздраве Бурятии.
Напомним, 13 апреля родители детей из села Калиновка вызвали врача. Их напугало, что ребятишки были вялыми и сонливыми на фоне их рассказа об автомобиле и незнакомых мужчинах, которые угощали жвачкой. В результате детей направили на осмотр в районную поликлинику, где у них взяли анализы.
«После предварительного анализа проблем со здоровьем у детей не обнаружено. Сами они на состояние здоровья не жаловались. Для более детального исследования детей доставили в Мухоршибирскую ЦРБ. Их осмотрели врач-педиатр, врач психиатр-нарколог. Были взяты анализы, которые не выявили запрещенные психоактивные вещества в организме. Дети оказались здоровыми, они отпущены домой», - рассказали в Минздраве Бурятии.
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