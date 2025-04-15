Происшествия 15.04.2025 в 12:44

Улан-Удэ зачищают от фальшивых риэлтеров

Очередная группа мошенников от недвижимости получила сроки
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ зачищают от фальшивых риэлтеров
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ правоохранители, похоже, всерьез принялись зачищать город от многочисленных группировок лже-риэлторов, которые годами наживались на сдаче в аренду несуществующего жилья. На подобных аферистов горожане и гости столицы Бурятии неоднократно жаловались в соцсетях.

Так, об очередном приговоре сегодня сообщила прокуратура Бурятии. Его вынес Железнодорожный райсуд Улан-Удэ. На скамье подсудимых оказались четыре женщины и один мужчина.

«С марта 2023 года по март 2024 года соучастники, представляясь сотрудниками фиктивного агентства недвижимости, за деньги предоставляли гражданам адреса якобы сдаваемого в аренду жилья. После получения денег они переставали выходить на связь. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила свыше 310 тысяч рублей», - рассказали о незатейливой схеме мошенничества в прокуратуре.

По итогам рассмотрения дела фигуранты получили от 2 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Лишь одной осужденной женщине наказание было отсрочено на период беременности и до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Напомним, ранее в Улан-Удэ осудили еще одну группировку лже-сотрудниц агентства недвижимости. Схема «работы» предприимчивых горожанок была классическая – женщины предлагали посреднические услуги по аренде жилья по привлекательной цене. Доверчивых улан-удэнцев, которые повелись на дешевизну и красивые картинки из интернета, оказалось много. Мошенницы не жалели никого. В списке их жертв оказались даже глухонемая девушка, бабушка с внучкой и 17-летний студент.

Также недавно в суд ушло еще одно аналогичное дело в отношении 6 жителей Бурятии и Забайкальского края. Их группировка обманывала граждан несколько лет: с июля 2017 года по октябрь 2023 года. По итогам расследования фигурантам инкриминировали 51 эпизод мошенничества.

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недвижимость мошенничество

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