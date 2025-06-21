Происшествия 21.06.2025 в 18:46

На Байкале застрелили медведя

Косолапый пришёл в гости на одну из турбаз
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Текст: Иван Иванов
На Байкале застрелили медведя
20 июня ночью в Кабанском  районе Бурятия медведь пожаловал на одну из турбаз, расположенной между Култушная и  Байкальский прибой. Об этом «Номер один» рассказал один из местных жителей.
Медведя привлёк запах мусорного контейнера. На турбазе не было туристов, кроме женщины-сторожа. Ей пришлось пережить немало волнительных часов, пока она не дозвонилась до спасателей. Охотники приехали и застрелили медведя. Между тем в данном случае можно было не использовать оружие, а просто  отпугнуть четвероногого  громким звуком, например используя петарды, который хищники боятся как огня.

Неслучайно в Улан-Удэ с началом летнего сезона в несколько раз выросли продажи шумовых петард (бомбочек), которые охотники и рыболовы уже давно используют для отпугивания косолапых хищников.

- Особым спросом у охотников, туристов и директоров турбаз пользуются такие мощные петарды, как «Алабай», «Волкодав», «Мегапиратка». Они дают оглушительно громкий звук, сравнимый со звуком взлетающего истребителя, - сообщили в  улан-удэнской пиротехнической компании «Карнавал». Медведи слышат его на расстоянии нескольких километров и обычно сразу уходят.

По словам эксперта, для профилактики петарды берут с собой не только охотники, но и те, кто любит ночевать в палатках на территории леса. В компании обращают внимание, что мощные петарды - это довольно серьезные изделия, которые требуют к себе осторожного отношения. В связи с чем продажа петард  осуществляется строго только взрослым покупателям старше 18 лет.

- Прежде чем использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Необходимо расположить петарду на ровной поверхности, поджечь конец фитиля с расстояния вытянутой руки и немедленно удалиться за пределы опасной зоны на пять-десять метров. Использовать петарды запрещается в вечернее и ночное время в населенных пунктах, в помещении, кидать в костер, давать несовершеннолетним и т. д. Не сработавшее же изделие подлежит утилизации, ее необходимо залить водой, - сообщили в пиротехнической компании.

Фото: loon.site

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