Происшествия 21.07.2025 в 06:00
В Бурятии бывший участник СВО загремел в колонию
Вместе с приятелями он незаконно пилил лес на территории нацпарка
Текст: Лариса Ситник
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу двух жителей Тункинского района. Мужчины пытались оспорить вердикт районного суда. Их наказали за незаконные рубки в особо крупном размере да еще в организованной группе. В апелляционной жалобе мужчины указали, что никакой организованной группы не было, каждый из них пилил лес самостоятельно. Парадокс в том, что один из преступников участвовал в экологических мероприятиях национального парка… Мы разобрались в перипетиях дела «черных лесорубов».
Пилили без лесобилета
Два приятеля из Тункинского района встретились в кафе, чтобы подумать и обсудить, на чем можно заработать деньги. Один из мужчин по фамилии Аюшеев, предложил заняться заготовкой дров. Идея неплохая: в Бурятии дрова - товар ходовой, на них всегда есть спрос. Демин поддержал идею товарища. Позднее в их компанию влился еще один тункинец - Котовщиков. Так троица и занялась незаконными заготовками леса. Да не где-нибудь, а прямо на территории нацпарка.
В суде Аюшеев рассказывал, что лесобилет на заготовку древесины он не получал. Хотя ранее мужчина занимался рубкой леса на законных основаниях. Но в этот раз решил обойти законный способ заготовки дров.
С Деминым они обговорили условия рубки деревьев, все свои действия. Аюшеев в местных мессенджерах разместил объявление о продаже дров. По поступившим на объявление заявкам о покупке древесины он, Демин и несовершеннолетний сын Демина пилили лес. Всего мужчины успели срубить 37 деревьев - 34 лиственницы и три березы.
Всю срубленную древесину Аюшеев продавал местным жителям за наличный расчет. Заработанные деньги он распределял между Деминым и Котовщиковым.
Согласно правилам, чтобы заготовить лес на законных основаниях, Аюшеев должен был обратиться в нацпарк с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. После рассмотрения заявления и оплаты стоимости древесины Аюшееву бы выдали ордер и предоставили участок для заготовки. Осталось бы только обратиться к инспектору для уточнения места заготовки и приступить к работе.
Отметим, что в Тункинском национальном парке заготовка леса для хозяйственных нужд запрещена. Однако по закону жители Тункинского района могут рубить лес для собственных нужд.
Ездили на машине с тонировкой
Для заготовки дров мужчины использовали КамАЗ и УАЗ с тонированными окнами, арендовали территорию базы. Аюшеев, как лидер организованной группы, распределял доходы, обеспечивал группу расходными материалами, предпринимал методы конспирации, в частности, определял время выездов для рубок, когда, по его мнению, менее всего вероятно встретиться с сотрудниками полиции. Он продумал канал сбыта незаконно заготовленной древесины, выкладывал объявления в мессенджер, давал указания Демину, в том числе и по сотовой связи.
То, что на территории нацпарка незаконно заготавливается лес, обнаружил сотрудник во время рейда и сообщил в полицию.
Вину не признали
В суде свою вину признал только Котовщиков. Лидер лесорубов Аюшеев и его напарник Демин считать себя виновными отказались.
Аюшеев предпринимал все усилия, чтобы его судили по другой статье, более мягкой. Он упирал на то, что никакую группу не создавал. Пытался убедить суд в том, что «рубка совершена в непродолжительное время, они независимы друг от друга в плане финансов, места жительства, пользуются равными правами, лидера у них нет. Пользовались каждый своим автомобилем и бензопилой, денежные средства распределялись поровну».
Также Аюшеев отрицал то, что предпринимал меры конспирации. Так, он объяснял свою позицию тем, что на видеозаписи оперативников запечатлены автомашины УАЗ с государственными знаками, на которые они зарегистрированы, то есть не являются подложными. А при продаже дров они указывали свои абонентские номера, что исключает конспирацию.
Адвокаты Аюшеева говорили, что «ни один из изложенных в приговоре признаков организованной преступной группы не нашел своего подтверждения в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела».
Пытался выкрутиться и Демин. Он рассказывал, что в сговор с Аюшеевым не вступал, так как находился на работе. Незаконной рубкой, с его слов, не занимался, был трудоустроен и в деньгах не нуждался. Также указывал, что места рубок относятся к землям сельхозназначения и там якобы лес рубить можно...
Мужчина пытался прикрыться и тремя несовершеннолетними детьми, безработной супругой и больной матерью. «Он единственный их кормилец, проходил военную службу, имеет боевые награды, проходил военную службу на СВО в качестве командира отделения, является волонтером». Все это вызывает сочувствие, и по-человечески тункинца понять можно, однако материальные трудности не повод для того, чтобы нарушать закон.
Попали в колонию
Тункинский районный суд признал всех троих мужчин виновными в незаконной рубке леса группой лиц по предварительному сговору. Аюшеев получил три года пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Демина осудили на два года пять месяцев. Котовщикова, который поучаствовал в незаконных заготовках леса только один раз, осудили на 1,5 года условно.
Смягчающими наказание обстоятельствами у Аюшеева суд признал отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие трех несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние его здоровья, супруги и родителей, в том числе инвалидность матери, и частичное возмещение ущерба.
Демина от более сурового наказания спасло отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие двух несовершеннолетних детей, а также нахождение на иждивении сына-студента, неработающей супруги, престарелой матери, неудовлетворительное состояние его здоровья, участие в качестве добровольца в СВО, наличие боевых наград, подача заявления и изъявление желания о повторном участии в качестве добровольца в СВО, участие в экологических мероприятиях национального парка.
Котовщикову помогло также отсутствие судимости, положительная характеристика и наличие несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, Аюшееву пришлось оплатить нанесенный ущерб нацпарку. Верховный суд не сжалился над мужчинами и оставил наказание для «черных лесорубов» в прежнем виде.
Пилили без лесобилета
Два приятеля из Тункинского района встретились в кафе, чтобы подумать и обсудить, на чем можно заработать деньги. Один из мужчин по фамилии Аюшеев, предложил заняться заготовкой дров. Идея неплохая: в Бурятии дрова - товар ходовой, на них всегда есть спрос. Демин поддержал идею товарища. Позднее в их компанию влился еще один тункинец - Котовщиков. Так троица и занялась незаконными заготовками леса. Да не где-нибудь, а прямо на территории нацпарка.
В суде Аюшеев рассказывал, что лесобилет на заготовку древесины он не получал. Хотя ранее мужчина занимался рубкой леса на законных основаниях. Но в этот раз решил обойти законный способ заготовки дров.
С Деминым они обговорили условия рубки деревьев, все свои действия. Аюшеев в местных мессенджерах разместил объявление о продаже дров. По поступившим на объявление заявкам о покупке древесины он, Демин и несовершеннолетний сын Демина пилили лес. Всего мужчины успели срубить 37 деревьев - 34 лиственницы и три березы.
Всю срубленную древесину Аюшеев продавал местным жителям за наличный расчет. Заработанные деньги он распределял между Деминым и Котовщиковым.
Согласно правилам, чтобы заготовить лес на законных основаниях, Аюшеев должен был обратиться в нацпарк с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. После рассмотрения заявления и оплаты стоимости древесины Аюшееву бы выдали ордер и предоставили участок для заготовки. Осталось бы только обратиться к инспектору для уточнения места заготовки и приступить к работе.
Отметим, что в Тункинском национальном парке заготовка леса для хозяйственных нужд запрещена. Однако по закону жители Тункинского района могут рубить лес для собственных нужд.
Ездили на машине с тонировкой
Для заготовки дров мужчины использовали КамАЗ и УАЗ с тонированными окнами, арендовали территорию базы. Аюшеев, как лидер организованной группы, распределял доходы, обеспечивал группу расходными материалами, предпринимал методы конспирации, в частности, определял время выездов для рубок, когда, по его мнению, менее всего вероятно встретиться с сотрудниками полиции. Он продумал канал сбыта незаконно заготовленной древесины, выкладывал объявления в мессенджер, давал указания Демину, в том числе и по сотовой связи.
То, что на территории нацпарка незаконно заготавливается лес, обнаружил сотрудник во время рейда и сообщил в полицию.
Вину не признали
В суде свою вину признал только Котовщиков. Лидер лесорубов Аюшеев и его напарник Демин считать себя виновными отказались.
Аюшеев предпринимал все усилия, чтобы его судили по другой статье, более мягкой. Он упирал на то, что никакую группу не создавал. Пытался убедить суд в том, что «рубка совершена в непродолжительное время, они независимы друг от друга в плане финансов, места жительства, пользуются равными правами, лидера у них нет. Пользовались каждый своим автомобилем и бензопилой, денежные средства распределялись поровну».
Также Аюшеев отрицал то, что предпринимал меры конспирации. Так, он объяснял свою позицию тем, что на видеозаписи оперативников запечатлены автомашины УАЗ с государственными знаками, на которые они зарегистрированы, то есть не являются подложными. А при продаже дров они указывали свои абонентские номера, что исключает конспирацию.
Адвокаты Аюшеева говорили, что «ни один из изложенных в приговоре признаков организованной преступной группы не нашел своего подтверждения в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела».
Пытался выкрутиться и Демин. Он рассказывал, что в сговор с Аюшеевым не вступал, так как находился на работе. Незаконной рубкой, с его слов, не занимался, был трудоустроен и в деньгах не нуждался. Также указывал, что места рубок относятся к землям сельхозназначения и там якобы лес рубить можно...
Мужчина пытался прикрыться и тремя несовершеннолетними детьми, безработной супругой и больной матерью. «Он единственный их кормилец, проходил военную службу, имеет боевые награды, проходил военную службу на СВО в качестве командира отделения, является волонтером». Все это вызывает сочувствие, и по-человечески тункинца понять можно, однако материальные трудности не повод для того, чтобы нарушать закон.
Попали в колонию
Тункинский районный суд признал всех троих мужчин виновными в незаконной рубке леса группой лиц по предварительному сговору. Аюшеев получил три года пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Демина осудили на два года пять месяцев. Котовщикова, который поучаствовал в незаконных заготовках леса только один раз, осудили на 1,5 года условно.
Смягчающими наказание обстоятельствами у Аюшеева суд признал отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие трех несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние его здоровья, супруги и родителей, в том числе инвалидность матери, и частичное возмещение ущерба.
Демина от более сурового наказания спасло отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие двух несовершеннолетних детей, а также нахождение на иждивении сына-студента, неработающей супруги, престарелой матери, неудовлетворительное состояние его здоровья, участие в качестве добровольца в СВО, наличие боевых наград, подача заявления и изъявление желания о повторном участии в качестве добровольца в СВО, участие в экологических мероприятиях национального парка.
Котовщикову помогло также отсутствие судимости, положительная характеристика и наличие несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, Аюшееву пришлось оплатить нанесенный ущерб нацпарку. Верховный суд не сжалился над мужчинами и оставил наказание для «черных лесорубов» в прежнем виде.
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