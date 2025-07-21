В Бурятии бывший участник СВО загремел в колонию

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу двух жителей Тункинского района. Мужчины пытались оспорить вердикт районного суда. Их наказали за незаконные рубки в особо крупном размере да еще в организованной группе. В апелляционной жалобе мужчины указали, что никакой организованной группы не было, каждый из них пилил лес самостоятельно. Парадокс в том, что один из преступников участвовал в экологических мероприятиях национального парка… Мы разобрались в перипетиях дела «черных лесорубов».Два приятеля из Тункинского района встретились в кафе, чтобы подумать и обсудить, на чем можно заработать деньги. Один из мужчин по фамилии Аюшеев, предложил заняться заготовкой дров. Идея неплохая: в Бурятии дрова - товар ходовой, на них всегда есть спрос. Демин поддержал идею товарища. Позднее в их компанию влился еще один тункинец - Котовщиков. Так троица и занялась незаконными заготовками леса. Да не где-нибудь, а прямо на территории нацпарка.В суде Аюшеев рассказывал, что лесобилет на заготовку древесины он не получал. Хотя ранее мужчина занимался рубкой леса на законных основаниях. Но в этот раз решил обойти законный способ заготовки дров.С Деминым они обговорили условия рубки деревьев, все свои действия. Аюшеев в местных мессенджерах разместил объявление о продаже дров. По поступившим на объявление заявкам о покупке древесины он, Демин и несовершеннолетний сын Демина пилили лес. Всего мужчины успели срубить 37 деревьев - 34 лиственницы и три березы.Всю срубленную древесину Аюшеев продавал местным жителям за наличный расчет. Заработанные деньги он распределял между Деминым и Котовщиковым.Согласно правилам, чтобы заготовить лес на законных основаниях, Аюшеев должен был обратиться в нацпарк с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. После рассмотрения заявления и оплаты стоимости древесины Аюшееву бы выдали ордер и предоставили участок для заготовки. Осталось бы только обратиться к инспектору для уточнения места заготовки и приступить к работе.Отметим, что в Тункинском национальном парке заготовка леса для хозяйственных нужд запрещена. Однако по закону жители Тункинского района могут рубить лес для собственных нужд.Для заготовки дров мужчины использовали КамАЗ и УАЗ с тонированными окнами, арендовали территорию базы. Аюшеев, как лидер организованной группы, распределял доходы, обеспечивал группу расходными материалами, предпринимал методы конспирации, в частности, определял время выездов для рубок, когда, по его мнению, менее всего вероятно встретиться с сотрудниками полиции. Он продумал канал сбыта незаконно заготовленной древесины, выкладывал объявления в мессенджер, давал указания Демину, в том числе и по сотовой связи.То, что на территории нацпарка незаконно заготавливается лес, обнаружил сотрудник во время рейда и сообщил в полицию.В суде свою вину признал только Котовщиков. Лидер лесорубов Аюшеев и его напарник Демин считать себя виновными отказались.Аюшеев предпринимал все усилия, чтобы его судили по другой статье, более мягкой. Он упирал на то, что никакую группу не создавал. Пытался убедить суд в том, что «рубка совершена в непродолжительное время, они независимы друг от друга в плане финансов, места жительства, пользуются равными правами, лидера у них нет. Пользовались каждый своим автомобилем и бензопилой, денежные средства распределялись поровну».Также Аюшеев отрицал то, что предпринимал меры конспирации. Так, он объяснял свою позицию тем, что на видеозаписи оперативников запечатлены автомашины УАЗ с государственными знаками, на которые они зарегистрированы, то есть не являются подложными. А при продаже дров они указывали свои абонентские номера, что исключает конспирацию.Адвокаты Аюшеева говорили, что «ни один из изложенных в приговоре признаков организованной преступной группы не нашел своего подтверждения в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела».Пытался выкрутиться и Демин. Он рассказывал, что в сговор с Аюшеевым не вступал, так как находился на работе. Незаконной рубкой, с его слов, не занимался, был трудоустроен и в деньгах не нуждался. Также указывал, что места рубок относятся к землям сельхозназначения и там якобы лес рубить можно...Мужчина пытался прикрыться и тремя несовершеннолетними детьми, безработной супругой и больной матерью. «Он единственный их кормилец, проходил военную службу, имеет боевые награды, проходил военную службу на СВО в качестве командира отделения, является волонтером». Все это вызывает сочувствие, и по-человечески тункинца понять можно, однако материальные трудности не повод для того, чтобы нарушать закон.Тункинский районный суд признал всех троих мужчин виновными в незаконной рубке леса группой лиц по предварительному сговору. Аюшеев получил три года пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Демина осудили на два года пять месяцев. Котовщикова, который поучаствовал в незаконных заготовках леса только один раз, осудили на 1,5 года условно.Смягчающими наказание обстоятельствами у Аюшеева суд признал отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие трех несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние его здоровья, супруги и родителей, в том числе инвалидность матери, и частичное возмещение ущерба.Демина от более сурового наказания спасло отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие двух несовершеннолетних детей, а также нахождение на иждивении сына-студента, неработающей супруги, престарелой матери, неудовлетворительное состояние его здоровья, участие в качестве добровольца в СВО, наличие боевых наград, подача заявления и изъявление желания о повторном участии в качестве добровольца в СВО, участие в экологических мероприятиях национального парка.Котовщикову помогло также отсутствие судимости, положительная характеристика и наличие несовершеннолетнего ребенка.Кроме того, Аюшееву пришлось оплатить нанесенный ущерб нацпарку. Верховный суд не сжалился над мужчинами и оставил наказание для «черных лесорубов» в прежнем виде.