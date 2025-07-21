В Бурятии пропал отдыхавший на Байкале мужчина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 40-летнего Андрея Кожевникова, который 19 июля пропал в местности Култушная. Он отдыхал на территории одной из турбаз. Сообщается, что примерно в 14 часов мужчина пошел прогуляться, но обратно не вернулся.Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Был одет: белая футболка, серо-синие шорты, синие резиновые тапки, белая кепка. Носит очки.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.