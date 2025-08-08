Происшествия 08.08.2025 в 10:03

Жительница Улан-Удэ сколотила группу сутенеров

В занятия проституцией вовлекли и несовершеннолетнюю
Текст: Карина Перова
Жительница Улан-Удэ сколотила группу сутенеров
В Улан-Удэ будут судить трех молодых людей за участие в группе для организации занятия проституцией. У них было несколько преступных ролей. Так, их обвиняют в самой организации занятия проституцией, вовлечении в эту деятельность и принуждении (с применением насилия и угроз, а также в отношении несовершеннолетнего), похищении паспорта, незаконном проникновении в чужое жилище, грабеже, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека и краже.

В сентябре 2023 года жительница Улан-Удэ с супругом решили создать преступную группу для организации занятия проституцией. К ним примкнули двое знакомых, те выполняли роль водителей и охранников. Также они вовлекли несовершеннолетнюю подругу, которая выступала администратором – контролировала работу проституток, их внешний вид, соблюдение графика и выполняла иные задачи.

Фигуранты пообещали «жрицам любви» значительный заработок, таким образом они заманили нескольких девушек, включая несовершеннолетнюю. Они оказывали интимные услуги в саунах, гостиницах, в иных местах досуга. Причем всё проходило при содействии работников этих организаций, которые за плату информировали участников преступной группы о желании клиентов воспользоваться интимными услугами.

Позже одна из проституток решила со всем этим завязать. Она неоднократно об этом говорила, но сутенеры стали угрожать ей. Кроме того, те наносили побои, отобрали паспорт, вымогали деньги, похитили у нее имущество, оформили на нее кредит и перевели средства с ее банковского счета.

«Также в один из дней злоумышленники незаконно проникли в жилище девушки, похитили ее, насильно усадили в автомобиль, увезли в лесной массив, где избили. Позднее потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего фигуранты были изобличены и задержаны», - рассказали в Следкоме Бурятии.

В ходе проведенного предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело в отношении трех участников ОПГ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
