Происшествия 12.08.2025 в 09:05
В Бурятии одни рыбаки находятся, а другие теряются
На севере республики ищут еще трех рыболовов
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжают теряться рыбаки. 9 августа трое мужчин вышли на металлической лодке в акваторию Байкала из поселка Нижнеангарск в местность «Токшаки». Однако обратно они так и не вернулись.
Инспекторы ГИМС МЧС обследовали 6 км острова Миллионный и около 70 км акватории Байкала – от Нижнеангарска до Дагарской губы. Из-за шторма операцию свернули. Поиски продолжатся сегодня, 12 августа, но специалисты будут отталкиваться от погодных условий.
К счастью, удалось найти другого рыболова. Напомним, мужчина планировал подняться вверх по течению реки Верхняя Ангара от поселка Новый Уоян. Как оказалось, он столкнулся с «топляком» (бревном), из-за чего лодка перевернулась.
«Мужчина переночевал в лесу. Утром встретил рыбака, который доставил его до дома», - сообщили накануне в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
