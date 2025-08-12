Происшествия 12.08.2025 в 10:09

В Бурятии медведи задрали лося на Байкале

После звери устроили схватку за добычу
Текст: Карина Перова
В Бурятии медведи задрали лося на Байкале
Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Фёдор Мартусов
В Бурятии медведи задрали лося на Байкале. Затем бурые хищники устроили схватку за тушу. За жестокими сценами из дикой природы наблюдал госинспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрий Гороховский.

Все произошло во время ночного дежурства. Мужчина услышал мощный и свирепый рык зверей. Как признался специалист, у него по спине побежали мурашки, а волосы встали дыбом. К счастью, он находился на воде – в лодке, а не в лесу.

«С помощью тепловизора на берегу я разглядел трёх крупных бурых медведей. Их поведение говорило, что они не просто так здесь собрались. Нечто тёмное лежало около уреза воды, и один медведь это защищал от двух других своих собратьев, периодически делая выпады в их сторону и оглашая ночь рёвом. Я тоже не был оставлен без его внимания. Зрелище эпичное, даже через тепловизор! Днём съездили к этому месту с коллегой и выяснили, что медведь задавил взрослого лося. Зверь по-прежнему охранял свою добычу, и Фёдору Мартусову удалось сделать фото», - рассказал Юрий Гороховский.

Он добавил, что медведям, как и другим хищникам, необходимо проявлять силу, ловкость и удачу, чтобы добыть пищу и избежать опасностей.
медведь лось Байкал

