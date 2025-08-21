Происшествия 21.08.2025 в 11:53

В Бурятии экс-директора свинокомплекса будут судить за порчу земли

Речь идет о громком инциденте в октябре 2023 года
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экс-директора свинокомплекса будут судить за порчу земли
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего директора свинокомплекса «Восточно-Сибирский». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

«По версии следствия, в 2023 году директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» дала указание подчиненному работнику вылить побочные продукты животноводства на земельный участок. В результате произошел их разлив и причинение ущерба в виде деградации почвы, обусловленной перекрытием гумусового горизонта почвы абиотическим наносом, ухудшающим и снижающим плодородие почвы, а также загрязнением верхнего слоя почвы», - рассказали в прокуратуре.

Напомним, речь идет о громком инциденте, случившимся в октябре 2023 года. Тогда свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля, где планировалось выращивать сельхозпродукцию. 

«При внесении не была соблюдена технология. Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла. Она не ушла в реку Уду», - рассказывал о происшествии тогдашний министр сельского хозяйства Галсан Дареев 

Тем не менее, по факту розлива отходов было возбуждено сразу два уголовных дела: по статье 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод). Кроме того, специалисты Россельхознадзора привлекли свинокомплекс к административной ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ «Порча земель». Ведомство выписало предприятию штраф в размере 40 тысяч рублей.
свинокомплекс земля уголовное дело

