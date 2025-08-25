Происшествия 25.08.2025 в 15:17

Жительницу Бурятии отправили в колонию за гибель 20-летнего парня

Пьяная женщина на авто насмерть сбила пешехода, а после скрылась
Андрей Константинов
Жительницу Бурятии отправили в колонию за гибель 20-летнего парня
Фото: архив «Номер один»
Кабанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Она в пьяном виде ехала на автомобиле, сбила 20-летнего парня, а после скрылась с места ДТП.

Напомним, ДТП случилось ночью 23 февраля на улице Рабочая в поселке Селенгинск. Там автомобиль «Хендэ Солярис» сбил идущего по обочине 20-летнего парня, от полученных травм он умер на месте.

После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, ранее лишенная водительских прав за езду в нетрезвом виде. В момент наезда она также была пьяна. По ходатайству следствия суд арестовал автоледи и отправил ее в СИЗО.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 5 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Автомобиль, которым управляла осужденная, взыскан в счет компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшего парня. 

Приговор еще не вступил в законную силу.
