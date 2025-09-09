Происшествия 09.09.2025 в 15:18
В Улан-Удэ мойщики окон упали с высоты четвертого этажа
Оборвался трос строительной люльки, на которой мужчины стояли
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ двое рабочих упали с высоты четвертого этажа, когда мыли фасад торгового центра «People's Park». Они находились в строительной люльке. В какой-то момент трос люльки оборвался и люди рухнули вниз.
Прокуратура Октябрьского района организовала по данному факту проверку. Предварительно, мужчины 29 и 36 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в Республиканскую больницу скорой медицинской помощи. Один из мойщиков находится в реанимации.
«Надзорным ведомством при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.
