Происшествия 11.09.2025 в 09:04

В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина

Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Кабанск
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина
Фото: МЧС Бурятии
Пожар в жилом доме произошел в селе Кабанск. И хотя возгорание было небольшим, охватив всего 3 квадратных метра площади, его хватило для гибели находившейся в помещении 35-летней женщины.

Как сообщили в МЧС Бурятии, всего за минувшие сутки в республике произошло 4 пожара. Остальные возгорания обошлись без человеческих жертв.
Теги
пожар

Все новости

Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем
11.09.2025 в 09:21
Волонтер из Бурятии отчитала сельчан за скотомогильник в лесу
11.09.2025 в 09:09
В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина
11.09.2025 в 09:04
Финансовые операции с помощью биометрии
11.09.2025 в 09:00
Бурятия оказалась на газовой развилке
11.09.2025 в 06:00
Жительница Улан-Удэ провела на рельсах полвека
10.09.2025 в 17:59
В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона
10.09.2025 в 17:56
В пригороде Улан-Удэ у КамАЗа отказали тормоза
10.09.2025 в 17:41
В нацпарке Бурятии рассказали, зачем олени шевелят ушами
10.09.2025 в 17:32
Нам от товарищей скрывать нечего!
10.09.2025 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем
Аферисты убедили горожанку, что ее средства надо «задекларировать» в другом городе
11.09.2025 в 09:21
В пригороде Улан-Удэ у КамАЗа отказали тормоза
Большегруз протаранил три впереди идущие машины
10.09.2025 в 17:41
У пассажиров поезда нашли 17 килограммов золота
В Могоче у иностранцев обнаружили драгоценный металл в багаже на 160 миллионов рублей
10.09.2025 в 16:42
В Улан-Удэ пилотов самолета пытались ослепить при заходе на посадку
Сейчас хулиганов ищет полиция
10.09.2025 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru