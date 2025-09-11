Происшествия 11.09.2025 в 09:04
В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина
Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Кабанск
Текст: Андрей Константинов
Пожар в жилом доме произошел в селе Кабанск. И хотя возгорание было небольшим, охватив всего 3 квадратных метра площади, его хватило для гибели находившейся в помещении 35-летней женщины.
Как сообщили в МЧС Бурятии, всего за минувшие сутки в республике произошло 4 пожара. Остальные возгорания обошлись без человеческих жертв.
