В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина

Пожар в жилом доме произошел в селе Кабанск. И хотя возгорание было небольшим, охватив всего 3 квадратных метра площади, его хватило для гибели находившейся в помещении 35-летней женщины.Как сообщили в МЧС Бурятии, всего за минувшие сутки в республике произошло 4 пожара. Остальные возгорания обошлись без человеческих жертв.