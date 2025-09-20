Происшествия 20.09.2025 в 14:48

Арестован водитель, утопивший пять человек в озере

В Забайкальском крае из девятерых пассажиров оказавшегося под водой вездехода выбрались только четверо
A- A+
Текст: Иван Иванов
Арестован водитель, утопивший пять человек в озере
Водитель вездехода арестован по обвинению в гибели пяти человек, утонувших в озере в Каларском округе, сообщается в телеграм-каналах краевого следкома и прокуратуры. Об этом сообщает «Чита.ру».

По данным следствия, 16 сентября 2025 года водитель многоцелевого транспортера (МТ-ЛБ) допустил съезд в озеро. В результате погибли пять человек — трое работников одной из коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись.

29-летнему жителю округа предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей. В СИЗО его отправил Каларский районный суд.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Гусеничный вездеход с группой из восьми человек упал в озеро Амудиса в Каларском округе Забайкалья. Транспорт затонул при спуске с горы, как сообщалось в Telegram-канале 112, из-за отказа тормозов. По данным следствия, вездеход затонул при попытке форсировать озеро, водитель при этом выжил. Самому водителю и еще троим удалось выбраться из кабины, они вышли на связь. Среди пятерых утонувших — три геолога ООО «Гипростроймост-Геотех» и два работника ООО ЧОП «Гром». Тела погибших за два дня из воды извлекли водолазы-спасатели.

Фото: «Номер один»

Теги
происшествия

Все новости

Арестован водитель, утопивший пять человек в озере
20.09.2025 в 14:48
Улан-Удэ впервые соберёт гастрономический фестиваль «Амтатай»
20.09.2025 в 13:01
В Бурятии фрезеруют асфальт на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита
20.09.2025 в 12:54
За сутки в Бурятии ликвидировано 9 пожаров, спасены 11 человек
20.09.2025 в 09:15
Спортсмены из Бурятии взяли 4 золота на первенстве мира по муайтай
20.09.2025 в 09:04
Программистам Бурятии придется полностью переизобретать себя
20.09.2025 в 08:00
В Бурятии пенсионерку перепутали с другой пациенткой, удалив у нее здоровую почку
20.09.2025 в 07:00
Депутаты Сибири и Дальнего Востока собрались в Улан-Удэ
19.09.2025 в 19:55
Монголия может закупить в Китае БПЛА
19.09.2025 в 17:45
Спортсменка из Бурятии завоевала «серебро» кубка России по пауэрлифтингу
19.09.2025 в 17:40
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
За сутки в Бурятии ликвидировано 9 пожаров, спасены 11 человек
Жительница Тарбагатайского района предотвратила трагедию, вовремя эвакуировавшись с дочерью из горящего дома
20.09.2025 в 09:15
В Бурятии жители Заиграево разрушают стадион своими руками
На площадке вырвали баскетбольную корзину и сломали тренажер
19.09.2025 в 16:32
«Пешки в сторону»: в Бурятии поймали несовершеннолетнего водителя
Он рассекал по селу на «Жигулях» без номеров
19.09.2025 в 15:56
Аферисты купили сельчанке билет до Улан-Удэ, чтобы та «спасла» свои миллионы
В городе жительница Баргузина по их указке купила телефон и сим-карту
19.09.2025 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru