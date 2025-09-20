Арестован водитель, утопивший пять человек в озере

Водитель вездехода арестован по обвинению в гибели пяти человек, утонувших в озере в Каларском округе, сообщается в телеграм-каналах краевого следкома и прокуратуры. Об этом сообщает «Чита.ру».По данным следствия, 16 сентября 2025 года водитель многоцелевого транспортера (МТ-ЛБ) допустил съезд в озеро. В результате погибли пять человек — трое работников одной из коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись.29-летнему жителю округа предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей. В СИЗО его отправил Каларский районный суд.Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.Гусеничный вездеход с группой из восьми человек упал в озеро Амудиса в Каларском округе Забайкалья. Транспорт затонул при спуске с горы, как сообщалось в Telegram-канале 112, из-за отказа тормозов. По данным следствия, вездеход затонул при попытке форсировать озеро, водитель при этом выжил. Самому водителю и еще троим удалось выбраться из кабины, они вышли на связь. Среди пятерых утонувших — три геолога ООО «Гипростроймост-Геотех» и два работника ООО ЧОП «Гром». Тела погибших за два дня из воды извлекли водолазы-спасатели.Фото: «Номер один»