Происшествия 22.09.2025 в 11:01

В Улан-Удэ сорвался вниз рабочий, строящий театр «Байкал»

Он рухнул в высоты третьего этажа
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Улан-Удэ произошел очередной несчастный случай на крупной стройке. На этот раз на месте возведения театра «Байкал». Накануне днем, 21 сентября, рабочий при установке опалубки на третьем этаже сорвался вниз и упал на землю. Мужчина получил повреждения, опасные для жизни, его госпитализировали в медучреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Напомним, ранее погибли четверо гастарбайтеров, занимавшихся строительством Национального музея.

