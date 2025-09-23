В Бурятии в кювет слетел маршрутный автобус с 20 пассажирами

Сегодня почти в час дня в Бурятии слетел в кювет маршрутный автобус № 137 «Улан-Удэ – Вахмистрово» с 20 пассажирами. ДТП произошло возле остановки Карьер, сообщает ТГ-канал «Тарбагатай-инфо.24/7».

За рулем находился 57-летний водитель. В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Их доставили в БСМП и ДРКБ. Предварительно, они получили травмы в виде ссадин и ушибов.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.