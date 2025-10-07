В Бурятии сбили трех пешеходов, один погиб

Как рассказали в ГИБДД, первое происшествие случилось утром на улице Заломова. Там 57-летняя женщина за рулем «Лексуса на пешеходном переходе сбила 15-летнего школьника. Подросток получил травмы, его госпитализировали.





Днем на улице Гагарина 20-летняя девушка на «Тойоте Раум» сбила 71-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра.





«46-летний водитель «Хода Инсайт» наехал на 35-летнего мужчину, который упал с лестницы на проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в БСМП», - рассказали в Госавтоинспекции.





Фото: ГИБДД

Сразу три наезда на пешеходов зарегистрировала Госавтоинспекция за минувшие сутки в Улан-Удэ.Третье происшествие, случившееся около 10 часов вечера на улице Бабушкина, закончилось трагически.