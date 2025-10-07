Происшествия 07.10.2025 в 10:11
В Бурятии сбили трех пешеходов, один погиб
Мужчина упал с лестницы прямо под колеса авто
Текст: Андрей Константинов
Сразу три наезда на пешеходов зарегистрировала Госавтоинспекция за минувшие сутки в Улан-Удэ.
Как рассказали в ГИБДД, первое происшествие случилось утром на улице Заломова. Там 57-летняя женщина за рулем «Лексуса на пешеходном переходе сбила 15-летнего школьника. Подросток получил травмы, его госпитализировали.
Днем на улице Гагарина 20-летняя девушка на «Тойоте Раум» сбила 71-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра.
Третье происшествие, случившееся около 10 часов вечера на улице Бабушкина, закончилось трагически.
«46-летний водитель «Хода Инсайт» наехал на 35-летнего мужчину, который упал с лестницы на проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в БСМП», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД
