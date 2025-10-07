В Улан-Удэ на гастарбайтера упала пачка арматуры

В столице Бурятии снова произошла гибель работника на стройке. На этот раз – на площадке по улице Цивилева, где возводят многоквартирный дом. Сегодня, 7 октября, там обнаружили тело рабочего из иностранного государства, погибшего при падении на него груза.

В следственном отделе по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по РБ по данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно, сегодня утром при обрыве троса башенного крана на одного из работников упала пачка арматуры. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - отметили в Следкоме Бурятии.