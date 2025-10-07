Происшествия 07.10.2025 в 12:20

Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ

По его вине погиб пассажир автомобиля
Текст: Андрей Константинов
Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ
Фото: прокуратура Бурятии
В Кабанском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который устроил смертельную аварию.

«В июне этого года 42-летний мужчина, будучи пьяным, ехал со скоростью 100 км./ч. Утратив контроль за движением автомобиля, он выехал за пределы проезжей части и наехал на основание дорожного знака, после чего машина перевернулась. В результате происшествия пассажир авто получил смертельные травмы», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
ДТП

