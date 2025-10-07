Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ

В Кабанском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который устроил смертельную аварию.«В июне этого года 42-летний мужчина, будучи пьяным, ехал со скоростью 100 км./ч. Утратив контроль за движением автомобиля, он выехал за пределы проезжей части и наехал на основание дорожного знака, после чего машина перевернулась. В результате происшествия пассажир авто получил смертельные травмы», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении.