Происшествия 07.10.2025 в 12:20
Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ
По его вине погиб пассажир автомобиля
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который устроил смертельную аварию.
«В июне этого года 42-летний мужчина, будучи пьяным, ехал со скоростью 100 км./ч. Утратив контроль за движением автомобиля, он выехал за пределы проезжей части и наехал на основание дорожного знака, после чего машина перевернулась. В результате происшествия пассажир авто получил смертельные травмы», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
