В Бурятии строитель позарился на дорожный знак

В Тарбагатайском районе Бурятии местная жительница стала свидетелем кражи. Она увидела, как на одной из районных дорог неизвестный мужчина спилил дорожный знак, после чего погрузил его в микрогрузовик и уехал. О случившемся сельчанка сообщила в полицию.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские убедились, что знака на самом деле нет и приступили к розыску злоумышленника.Установить владельца микрогрузовика не составило труда. Но тот свою причастность к преступлению отрицал, сообщив, что знак спилил его знакомый, которого он просто подвозил.Выяснив личность похитителя знака, полицейские задержали его и доставили в отдел. Им оказался 22-летний житель Иволгинского района. Молодой человек ранее судим не был и занимался строительными и отделочным работами. Свою вину он отрицать не стал.«Задержанный рассказал, что попросил своего знакомого довезти его на одну из второстепенных дорог неподалеку от села Верхний Саянтуй. Там болгаркой он спилил знак «Уступи дорогу» и загрузил в грузовик. Металлическую трубу от знака длиной 3 метра злоумышленник впоследствии использовал на одном из строительных объектов», - сообщили в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют парня на причастность к иным противоправным деяниям.