В Бурятии водитель погиб в раздавленной легковушке

В результате аварии большегруз буквально раздавил иномарку. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», водитель легковушки - житель Комсомольска-на-Амуре - погиб на месте. Пассажиров в «Тойоте» не было, иначе жертв происшествия могло быть больше.





В ГИБДД Бурятии уточнили, что погибшему мужчине было 62 года. По предварительным данным именно он выехал на встречную полосу.

Смертельное ДТП случилось вчера около 17 часов на трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии. Там возле села Хонхолой лоб в лоб столкнулись фура «Ситрак» и легковушка «Тойота Краун».