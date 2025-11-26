Происшествия 26.11.2025 в 13:31

В Бурятии пенсионер-лихач сел на восемь лет за смертельное ДТП

70-летний пьяный сельчанин насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

Текст: Анастасия Величко
70-летнему жителю Мухоршибирского района ближайшие восемь лет придется провести в колонии-поселении. Пожилой сельчанин, несмотря на возраст, очень любил гонять по проселочным дорогам. За несколько лет он 70 раз привлекался к административной ответственности, в основном ему «прилетали» штрафы за превышение скорости.

Трагедия в селе Новый Заган произошла в конце октября 2024 г. Возвращающиеся под утром с дискотеки подростки увидели труп, лежащий в луже крови. Рядом с телом лежали телефон с включенным фонариком и пластиковый обломок (в последующем экспертиза покажет, что это часть бампера автомобиля виновника ДТП).

У погибшей не было половины лица, но очевидцы опознали ее. Погибшая была многодетной мамой. Сельчане сразу догадались, что к происшествию может быть причастен житель соседнего села, которого несколько человек видели гоняющим по улицам на своем «Лэнд Крузере».

Когда полицейские прибыли к подозреваемому, тот спал, а рядом с домом стоял автомобиль с поврежденным бампером. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование и установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Поначалу лихач занял выжидательную позицию и в целом не отрицал, что мог совершить наезд на пешехода. Однако в последующем и в суде вину в совершении преступления не признал. Адвокат просил проверить на причастность к ДТП всех владельцев больших черных внедорожников, проживающих не только в районе, но и в республике.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ранее мужчина уже совершал ДТП в состоянии опьянения, за что был лишен водительских прав. За последние годы он не менее 70 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения – в основном за превышение установленного ограничения скорости.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения) 70-летнего сельчанина приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев.

Суд удовлетворил исковые требования вдовца и двух несовершеннолетних детей, взыскав с осужденного более 2,8 млн. рублей, а также сохранил арест на автомобиль «Ленд Крузер» до исполнения приговора в части гражданского иска.

После оглашения приговора мужчина высказал намерение обжаловать его.


Фото: "Номер один"

ДТП мухоршибирский район колония-поселение смерть штрафы

