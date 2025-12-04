В Улан-Удэ курильщик устроил драку на АЗС

Конфликт с дракой произошел вчера вечером на автозаправочной станции на улице Кабанская в Улан-Удэ. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, причиной инцидента стал молодой человек, который закурил в непосредственной близости от топливных колонок.Охранник, заметив грубое нарушение противопожарных правил, сделал молодому человеку замечание, но тот его проигнорировал. Не отреагировал парень и на повторное замечание. Тогда охранник попытался отвести курильщика от топливных колонок, но в этот момент получил удар по лицу.Работники АЗС нажали на кнопку тревожной сигнализации и вызвали росгвардейцев. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. Как оказалось, молодой человек ранее уже был судим. Сейчас с ним разбирается полиция.