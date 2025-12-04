Происшествия 04.12.2025 в 15:09
В Бурятии экс-директор свинокомплекса избежала наказания
Громкое дело о порче земли закончилось пшиком
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд прекратил уголовное преследование в отношении бывшего директора Восточно-Сибирского свинокомплекса Юлии Шишкиной. После навозного потопа, случившегося в 2023 году в Заиграевском районе, руководителя предприятия привлекли к ответственности за порчу земли. Но суд быстро закончился – у дела вышли сроки давности.
Напомним, речь идет о громком инциденте, случившимся в октябре 2023 года. Тогда сотрудники свинокомплекса удобряли жидким навозом поля, где планировалось выращивать сельхозпродукцию. Но потом случилось непредвиденное – скопившийся навоз стал стекать с кромки поля и устремился на соседние участки и к руслу Уды.
«При внесении жидкого навоза не была соблюдена технология. Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла. Она не ушла в реку Уду», - рассказывал о происшествии тогдашний министр сельского хозяйства Галсан Дареев.
По факту розлива опасных отходов было возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности). Его фигурантом и стала директор свинокомплекса Юлия Шишкина.
«По версии следствия, в 2023 году директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» дала указание подчиненному работнику вылить побочные продукты животноводства на земельный участок. В результате произошел их разлив и причинение ущерба в виде деградации почвы, обусловленной перекрытием гумусового горизонта почвы абиотическим наносом, ухудшающим и снижающим плодородие почвы, а также загрязнением верхнего слоя почвы», - рассказывали в прокуратуре Бурятии, когда дело передавалось в суд.
Как следует из материалов дела, на пострадавшем от отходов участке эксперт обнаружил многократное превышение концентрации загрязняющих веществ. В частности, азота аммония - в 65 раз, нитрит-иона - в 5,9 раз, нитрат-иона - в 1,2 раза, фосфат-иона - более 11 раз. Размер вреда в результате загрязнения почвы был оценен в гигантскую сумму – почти 45 млн рублей.
Суд над Юлей Шишкиной прошел быстро. Она и ее защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности, то есть по не реабилитирующему основанию. Гособвинитель против этого не возражал. Суд ходатайство удовлетворил. Таким образом, никакого наказания за происшествие экс-директор свинокомплекса не получила.
свинокомплекс загрязнение