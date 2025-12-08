Происшествия 08.12.2025 в 17:25

В Чите произошла крупная авария на ТЭЦ-2

Из строя вышли два котла
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В части многоквартирных домов Читы зафиксировано снижение параметров теплоснабжения. Ситуация вызвана технологическими нарушениями на Читинской ТЭЦ-2, которые привели к необходимости внепланового ремонта сразу двух котлов — четвертого и пятого.

Директор филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» Андрей Чебыкин 8 декабря прокомментировал ситуацию в СМИ.

Проблемы с оборудованием начались еще 4 декабря 2025 года, когда из-за технологических нарушений произошел сбой в работе ТЭЦ-2, повлекший за собой снижение температуры в квартирах горожан. Об этом сообщает портал Чита.ру.

По информации, озвученной представителями ТГК-14 и городской администрации, причиной стало именно технологическое нарушение в работе оборудования станции. Детали характера поломки (например, разрыв экранных труб, проблемы с автоматикой или подачей топлива) в публичных источниках на данный момент не уточняются.

В результате сбоя, 4-й и 5-й котлы были выведены из эксплуатации для проведения экстренных ремонтных работ.

Предприятие оперативно приступило к устранению последствий. Уже 5 декабря администрация города сообщила, что необходимые работы проведены и 5-й котел запущен в работу, а выход на нормативные показатели теплоснабжения планируется в первой половине того же дня.

Однако, судя по сообщению от 8 декабря, проблемы полностью не были решены, и оба котла все еще требовали внимания специалистов в режиме внепланового ремонта. Это говорит о серьезности поломки и необходимости дополнительного времени для восстановления стабильной работы основного оборудования станции.

Ситуация находится под контролем ответственных служб, которые прилагают усилия для скорейшего восстановления нормативного режима теплоснабжения в пострадавших домах города.

Теги
коммунальная авария чита ТЭЦ-2

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

