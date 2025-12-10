В Забайкальском крае собирают помощь семье участника СВО, где погибли трое детей

По данным «Чита.ру» , в микроавтобусе ехал участник СВО с семьей. Они направлялись из Могойтуя в Горный. В результате ДТП погибли две девочки 4 и 5 лет и 7-летний мальчик, а также их бабушка — мама бойца и еще один родственник. Сам военный и его жена выжили.





В Забайкальском крае волонтеры начали сбор помощи семье участника СВО, трое детей которых погибли в жутком ДТП. Сам мужчина и его жена выжили, сейчас они находятся в больнице.Авария произошла вечером 5 декабря на 1065 километре федеральной трассы «Байкал» в Читинском районе. Как сообщали в краевом МВД, по предварительным данным, водитель «Истаны», где ехала семья, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик с дровами. В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, в том числе трое детей, погибли на месте. Еще двое пассажиров получили травмы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».Сейчас военнослужащий остается в тяжелом состоянии в Забайкальской краевой клинической больнице. Супругу мужчины перевели в Могойтуйскую центральную районную больницу — ее состояние в средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.