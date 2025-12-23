Перекресток смерти в Баргузине

10 июля 2025 года. В тот, казалось бы, обычный летний день ничто не предвещало беды. На одной из дорог в поселке Баргузине произошло страшное ДТП. В результате погибли двое совсем молодых парней. Горе тогда обрушилось сразу на две семьи.Уголовное дело о ДТП с двумя погибшими обрастает всевозможными деталями. Появляются различные оценки, что порождает сомнения во всестороннем и объективном расследовании.Как рассказывают потерпевшие, местом столкновения машин стало пересечение улицы Калинина с другой улицей. Автомобиль «Тойота Карина» под управлением изрядно пьяного водителя, двигавшийся по улице Калинина, протаранил «Хонду Фит», которой управляла девушка. Планируя пересечь улицу Калинина, она выехала на перекресток, где ее малолитражка получила просто сокрушительный удар в заднюю левую боковую часть. Трагедия произошла в первом часу ночи.Пьяным водителем был взрослый мужчина 40 лет. Девушка из «Хонды» - гораздо младше, 19 лет (примерно такого же возраста, как и ехавшие с ней друзья). Она прошла обучение в автошколе, но прав на управление машиной еще не имела. Видимо, решила немного попрактиковаться и чуток поездить по деревне. Причем ночью, когда дорожный трафик снижается.По словам потерпевших, после удара «Хонду Фит» развернуло и машина по воздуху перелетела через местную речку. Приземлилась малолитражка на расстоянии более десяти метров от точки столкновения. Юношей-пассажиров выбросило из салона, шанса выжить им просто не оставалось. Другая машина остановилась примерно в 18 метрах от столкновения.Судя по месту удара, «Хонда Фит» была близка к завершению дорожного маневра. Не хватило совсем немного.Районный Следком открыл расследование уголовного дела о смертельном ДТП. Однако то, как оно начало проходить, вызвало у граждан непонимание и возмущение. Так, девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Это может говорить о том, что следователь посчитал виновницей трагедии ее, а не другого участника ДТП. Который оказался свидетелем.Молодая водитель была трезва как стеклышко, что подтвердило проведенное исследование. У водителя «Тойоты Карина» выявили среднюю степень алкогольного опьянения (этанол 2,08 г/л). Анализы по обоим проведены тоже 10 июля 2025 года.Потерпевшая сторона говорит, что их не устраивает ход расследования, так как они считают его предвзятым.Указанная выше концентрация этанола (алкоголя) в крови может приводить к таким изменениям психической деятельности, как неадекватное поведение, нередки нарушения ориентировки в ситуации, времени, месте, заторможенность, быстрая смена настроения, агрессия, фрагментарность высказываний и др. Отмечается неустойчивость при ходьбе и даже стоянии, заметны расстройства в координации движений.Возмущение баргузинцев было так велико, что жители написали обращение в республиканский Следком, под которым подписались сотни человек.После как минимум нахождения двух месяцев в СИЗО девушку-водителя отпустили под домашний арест. По словам потерпевших, следователь твердо настаивал на продолжении содержания под стражей, но Баргузинский районный суд, рассмотрев заявленные контраргументы, чуть смягчил меру пресечения.Люди считают виновником ДТП пьяного водителя «Тойоты Карина».В настоящее время предъявлено уголовное обвинение обоим водителям. Водитель «Тойоты Карина» недавно «переехал» со статуса свидетеля в обвиняемого. На фоне разгорающегося скандала мужчина недавно получил ограничение в виде подписки о невыезде. Полагаем, на это повлияли в том числе обращения в прокуратуру и т. д.На допросе девушка-водитель малолитражки оценила скорость своей машины в 2 - 4 км/ч. Водитель «Тойоты Карина» сказал, что ехал со скоростью 60 км/ч.К анализу ДТП следователь подключил ЭКЦ МВД по Республике Бурятия. Передал ему исходные данные, и вскоре эксперт выдал заключение. Потерпевшие указывают, что содержание документа вызвало сильную критику со стороны независимых экспертов.Один из независимых экспертов провел внесудебную автотехническую экспертизу. Проанализировав предоставленную ему копию заключения эксперта ЭКЦ МВД и копию схемы ДТП.Сертифицированный специалист отметил, что столкновение произошло на полосе движения, являвшейся для «Тойоты Карина» встречной. Автомобиль сместился на нее, где и нанес удар по малолитражке. Исследование также установило, что в случае движения «Тойоты Карины» со скоростью 60 км/ч (ведь село Баргузин - это населенный пункт) или меньше малолитражка благополучно проехала бы.Получается, что если бы пьяный водитель удержал машину на своей полосе движения, то все точно могли остаться в живых.После мощного удара «Хонда» получила скорость не менее 42,1 км/ч, что позволило перелететь ей через русло реки и сделать полный оборот вокруг продольной оси. При вращении центробежная сила выбросила юношей-пассажиров из салона со скоростью примерно вдвое большей скорости полета машины.Независимый эксперт отметил, что малолитражка, согласно расчетам, двигалась в пределах перекрестка со скоростью 6,7 - 8 км/ч, а «Тойота Карина» перед началом торможения шла около 89,2 - 107,3 км/ч.В ту ночь в момент выезда малолитражки на перекресток расчетное расстояние до «пьяной» «Тойоты» составляло 90,9 - 137,9 метра, а видимость для девушки-водителя - только 72 метра.Интересно, что в документах, относящихся к данному ДТП, всплывает выражение «главная дорога». К примеру, есть фраза, что водитель малолитражки должна была убедиться, что не создает помеху транспорту, идущему по главной дороге, потому что тот имеет преимущество при движении через перекресток.То есть «главной дорогой» провозглашается улица Калинина, по которой двигалась «пьяная» «Тойота».Потерпевшие не понимают, с чего вдруг в момент ДТП улица Калинина стала «главной». По каким признакам можно было это определить? На перекрестке отсутствовал дорожный знак относительно того, какая дорога там является главной. А если его нет, то значит водители находятся на равнозначном перекрестке.С точки зрения водителя «Тойоты», малолитражка, которая приближалась к перекрестку, являлась транспортным средством, движущимся с правой стороны. И являлась «помехой справа», если выразиться дорожным термином.Другой независимый эксперт в подготовленной им рецензии на заключение ЭКЦ МВД по Республике Бурятия прямо заявил, что следователь неверно интерпретировал дислокацию дорожных знаков в момент ДТП - улица Калинина не являлась главной по отношению к дороге, по которой шла малолитражка. При отсутствии перед перекрестком знака «Главная дорога» водитель «Тойоты» не имел преимущества по отношению к «Хонде Фит».Другими словами, проведя анализ, независимые эксперты очень скептически высказались по поводу заключения эксперта ЭКЦ МВД, подготовленного на основе исходных данных от следователя. В таких условиях возникает резонный вопрос о назначении повторной экспертизы. Допустим, в другом регионе России. Пострадавшие хотят, чтобы документы о ДТП не вызывали сомнений и подозрений. Как это происходит в настоящее время.То, что на перекрестке отсутствовал знак «Главная дорога» для улицы Калинина, является аргументом в пользу девушки из «хондовской» малолитражки. Думаем, он даже может вывести ее из статуса обвиняемой. Понаблюдаем, как к нему отнесутся.К слову, насколько известно пострадавшим, пьяный водитель «Тойоты» является бывшим сотрудником полиции. Девушка же из «Хонды Фит» в полиции не работает.После смертельного ДТП на перекрестке на улице Калинина очень быстро установили знак «Главная дорога». ДТП случилось в начале суток, в первом часу ночи. В тот же день - 10 июля - появился знак. Видимо, срочно засуетились, когда взошло солнце и начался рабочий день (правда не очень понятно, понес ли кто-то наказание за отсутствие знака). Предотвратить скандал эта экспресс-установка уже не смогла.Обвинительное заключение прокурор пока не подписал. Дело находится на стадии ознакомления с материалами дела вовлеченными сторонами.