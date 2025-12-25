Происшествия 25.12.2025 в 13:14

Жителя Улан-Удэ осудили на 2,5 года за смертельное ДТП

Мужчина дважды грубо нарушил ПДД, итогом стала гибель пассажира

Текст: Анастасия Величко
Жителя Улан-Удэ осудили на 2,5 года за смертельное ДТП

В марте 2024 года мужчина на автомобиле Лада 2107 грубо нарушил правила дорожного движения. Он пересек двойную сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Lexus RX 300. В результате происшествия погиб пассажир «Лады».

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя водителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Кроме того, суд взыскал с виновного в пользу потерпевших сыновей погибшего в качестве компенсации морального вреда 2 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


Фото: "Номер один"

 

 

 

