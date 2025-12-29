Происшествия 29.12.2025 в 17:16

В Улан-Удэ гендиректор транспортной компании ответит за ДТП с автобусом

Чтобы не потерять прибыль, он выпустил на линию неисправный автобус
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ гендиректор транспортной компании ответит за ДТП с автобусом
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора транспортной компании по перевозке пассажиров. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело на директора возбудили после ДТП, случившегося 23 сентября. Тогда в пригороде Улан-Удэ слетел в кювет маршрутный автобус №137 «Улан-Удэ – Вахмистрово» с 20 пассажирами. В результате аварии пострадали 13 пассажиров, включая шестерых детей. Как выяснилось, у автобуса было неисправно рулевое управление.


«Следствием установлено, что обвиняемый сознательно, с целью получения прибыли, не выполнил свои обязанности, не обеспечил проведение предрейсового контроля и неправомерно допустил к перевозке пассажиров технически неисправный автобус с дефектом рулевого механизма. Его эксплуатация представляла опасность для людей», - рассказали в Следственном комитете Бурятии. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
