В Улан-Удэ гендиректор транспортной компании ответит за ДТП с автобусом

Уголовное дело на директора возбудили после ДТП, случившегося 23 сентября. Тогда в пригороде Улан-Удэ слетел в кювет маршрутный автобус №137 «Улан-Удэ – Вахмистрово» с 20 пассажирами. В результате аварии пострадали 13 пассажиров, включая шестерых детей. Как выяснилось, у автобуса было неисправно рулевое управление.





В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора транспортной компании по перевозке пассажиров. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).«Следствием установлено, что обвиняемый сознательно, с целью получения прибыли, не выполнил свои обязанности, не обеспечил проведение предрейсового контроля и неправомерно допустил к перевозке пассажиров технически неисправный автобус с дефектом рулевого механизма. Его эксплуатация представляла опасность для людей», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии