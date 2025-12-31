Происшествия 31.12.2025 в 20:34

Жители дач и поселков остались без света и тепла

В Улан-Удэ произошла целая серия отключений электроэнергии
Текст: Макар Захаров
Жители дач и поселков остались без света и тепла
«Номер один»

Вместо предпраздничных хлопот жители дачных некоммерческих товариществ и поселков вынуждены бороться с холодом и темнотой. Накануне Нового года произошла целая серия отключений электроэнергии, которые будут длиться от нескольких часов до целых суток.

По информации от жителей, ситуация критическая. В ДНТ «Весна» электричество отсутствовало около двух часов. В Поселье на протяжении всего дня происходят постоянные сбои в подаче электроэнергии. ДНТ «Родник» остался без света с 14:00. В поселке Гурульба без электричества целая улица.

Особенно тяжело приходится тем, чье жилье отапливается с помощью электрокотлов или конвекторов. С приближением ночи температура падает, а люди остаются без основного источника тепла.

Теги
электричество

