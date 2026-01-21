Житель Бурятии сломал ключицу на горнолыжном курорте в Байкальске

Молодой человек угодил в отделение травматологии БСМП Улан-Удэ с переломом ключицы. Он получил травму 9 января на горнолыжном курорте в Байкальске Иркутской области после неудачного катания на сноуборде.

В столице Бурятии 10 января пациента прооперировал травматолог Барас Содномов. Пострадавшему установили пластину. Экстремала выписали уже 19 января. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

«Благодарю приемное отделение за оперативность, отделение травматологии и ортопедии – за профессионализм. И всех медсестер и санитаров – они настоящие чудо-пчелки. Это мой первый опыт госпитализации, за девять дней меня поставили на ноги», - поделился пациент.

Специалисты советуют любителям зимних забав не пренебрегать защитой (шлем, защита спины, запястий – это обязательно); адекватно оценивать свой уровень и сложность трасс; давать отдых мышцам (усталость – главная причина травм); не игнорировать правила курорта и знаки на склонах.