В Бурятии процветает педофилия





Последние годы правоохранители Бурятии крайне неохотно публикуют информацию о преступлениях на сексуальной почве. Из-за этого у обывателей может сложиться впечатление, что такого рода злодеяний в республике как будто и не происходит. Корреспондент «Номер один» изучил ситуацию и выяснил, как обстоит дело в реальности и насколько она страшна. Ведь более половины жертв таких преступлений в прошлом году были дети.К преступлениям против половой неприкосновенности относятся пять статей Уголовного кодекса РФ. Это «Изнасилование» (№131), «Насильственные действия сексуального характера» (№132), «Понуждение к действиям сексуального характера» (№133), «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (№134) и «Развратные действия» (№135). Причем, по последней статье потерпевшими признаются лица, не достигшие 16 лет.Чтобы понять, как обстоят дела в этой сфере, «Номер один» проанализировал уголовные дела, поступившие на рассмотрение в суды республики в 2024 и 2025 годах. Как оказалось, число преступлений на сексуальной почве в Бурятии пусть ненамного, но выросло: с 88 в 2024 году до 92-х в 2025. Однако больше всего пугает, что жертвами насильников все чаще становятся дети. Количество дел, где потерпевшими являются несовершеннолетние, увеличилось с 44 до 59.Больше всего поступивших в суды «сексуальных» дел в 2025 году пришлось на Улан-Удэ (19), что не удивительно, ведь в городе сосредоточена фактически половина жителей республики. Причем, в столице наметился явно позитивный тренд: в 2024 году таких дел было 27.На втором месте – Кабанский район (14). Здесь в 2025 году зафиксирован буквально всплеск подобных преступлений. Причем, подавляющая часть от их числа - это статья №134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». С чем связана такая особенность района, не известно.Третье место делят Джидинский и Иволгинский районы. Там в 2025 году в суды поступило по 6 уголовных дел против половой неприкосновенности. При этом по сравнению с 2024 годом в Иволгинском районе ситуация заметно улучшилась, а в Джидинском, напротив, ухудшилась.В Верховный суд Бурятии в 2025 году поступило 3 уголовных дела против 1-го в 2024-м. Все потерпевшие по ним – дети. Отметим, что ВС РБ рассматривает наиболее тяжкие преступления в данной сфере. Во всех из них речь идет о сексуальном насилии в отношении сразу нескольких несовершеннолетних.Три уголовных дела по данным статьям поступили в прошлом году в Улан-Удэнский гарнизонный военный суд (в 2024-м было 1 дело). В двух случаях из трех жертвами сексуального насилия стали дети. Так, одного военного помимо изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, обвиняют еще и в дезертирстве. Во втором случае речь идет о развратных действиях в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.Гражданские фигуранты дел о сексуальном насилии также иногда одновременно обвиняются и по другим статьям Уголовного кодекса: от истязания и угроз убийством до убийства своих жертв. Впрочем, число таких дел невелико.Согласно судебной картотеке, подавляющее большинство рассмотренных дел заканчивается обвинительными приговорами. В отдельных случаях к осужденным применяют принудительные меры медицинского характера. К какому именно наказанию приговаривают насильников и педофилов, неизвестно – такие вердикты на сайтах судов не публикуются. Об этом можно только примерно догадываться по предусмотренным конкретными статьями санкциям. Так, например, по самой ходовой в Кабанском районе статье «Половое сношение и с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», дают от 480 часов обязательных работ до 4 лет лишения свободы. Примерно такое же наказание грозит и большинству развратников. А по особо тяжким статьям, где речь идет об изнасиловании или сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, наказание уже гораздо суровей. Таких педофилов могут упрятать за решетку от 8 до 20 лет в зависимости от возраста потерпевших.