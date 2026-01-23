Происшествия 23.01.2026 в 16:16

В Бурятии ветеран убил жену и снова попросился на СВО

Мужчина объяснил преступление изменой женщины и последствиями участия в боях
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ветеран убил жену и снова попросился на СВО
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Мужчина сообщил, что расправился с супругой, когда узнал о ее измене. Но его слова опровергла сестра погибшей женщины, заявившая, что ветеран оговаривает ее родственницу.

Как следует из материалов дела, преступление произошло в Кяхтинском районе 23 сентября 2025 года. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но злоумышленник продолжил бить женщину оставшейся в руке «розочкой». Жертва пыталась закрыться от ударов руками, но агрессор не унимался. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Мужчина набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Через некоторое время женщина умерла от полученных ран.

Злоумышленника задержала полиция. Следователи предъявили ему обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Несмотря на тяжесть преступления, мужчину не стали отправлять в камеру, ограничившись домашним арестом. 

Районный суд признал ветерана виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима. При вынесении вердикта были учтены как заслуги бывшего бойца, имеющего награды и статус ветерана боевых действий, так и нелицеприятные обстоятельства. Так, оказалось, что буквально за три месяца до преступления мужчина получил судимость за угрозу убийством. Угрожал он тогда, к слову, убитой впоследствии жене.

Посчитав наказание слишком суровым, ветеран обжаловал его. В жалобе он раскаялся в содеянном, заявил об отсутствии умысла на причинение смерти супруге, но одновременно с этим отметил ее аморальное поведение.

«Жена мне изменяла, о чем сообщила в момент преступления. Она вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, из-за чего ее увольняли, что сказывалось на нашем материальном положении, поскольку мы жили в съемной квартире. Ее поведение и последствия того, что я был в зоне СВО, стали поводом для ее избиения», - написал мужчина в апелляции. 

Также осужденный сообщил, что имеет несовершеннолетнюю дочь и страдает разными заболеваниями. В их числе сахарный диабет 2-го типа, двусторонняя тугоухость, панкреатит. Кроме того, у него ампутированы пальцы и стопа. Несмотря на это, ветеран изъявил готовность заключить новый контракт и отправиться на спецоперацию.

Против удовлетворения жалобы выступила сестра погибшей. Она нарисовала совсем другую картину семейной жизни пары.

«Обвиняемый жил за счет моей сестры, она трудилась и обеспечивала их обоих. Он неоднократно избивал погибшую, в том числе костылем, угрожал убийством и выгонял из дома. Сестра ему не изменяла и не вела аморальный образ жизни, он просто оговорил ее», - заявила родственница.

Также женщина указала, что мужчина так и не извинился перед ней ни в ходе следствия, ни на суде.

Рассмотрев доводы сторон, Верховный суд Бурятии пришел к выводу, что все указанные в апелляционной жалобе ветерана смягчающие обстоятельства уже били учтены райсудом. Приговор был признан справедливым, а назначенное наказание – соразмерным содеянному. 
23.01.2026 в 16:16
