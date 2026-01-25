В Бурятии начали проверку по факту смертельного пожара на станции Кижа

Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели 68-летнего мужчины на станции Кижа в Заиграевском районе Бурятии. Напомним, он скончался во время пожара в деревянном одноэтажном двухквартирном доме.

По данному факту проводится доследственная проверка. Предварительно, пенсионер проживал один, вторая квартира в доме пустовала. Первыми возгорание заместили соседи. Они пытались помочь односельчанину, однако дверь была заперта изнутри.

Огонь быстро распространился по жилищу. Вероятно, пожар мог возникнуть из-за перекала печи или иных нарушений правил пожарной безопасности при ее эксплуатации.

«В настоящее время в рамках доследственной проверки назначены пожарно-техническое и судебно-медицинское исследования. Также проводятся другие процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия», - отметили в СУ СКР по Бурятии.