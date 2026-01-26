Происшествия 26.01.2026 в 11:31

Строительный магнат из Улан-Удэ не попадет в колонию

Суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Хусаева

Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении известного бизнесмена, владельца целого ряда строительных кампаний Владимира Хусаева. Его обвиняли по ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Причиной такого решения стало истечение срока давности уголовного преследования.

Напомним, ранее 69-летнего Владимира Хусаева осудили за крупное мошенничество при строительстве школ в Улан-Удэ и Иволгинске и приговорили к условному сроку. Если бы предприниматель получил вторую судимость, он с большой долей вероятности мог лишиться свободы и заехать в колонию.

Владимир Хусаев известен в Бурятии как владелец и руководитель целого ряда компаний, занимающихся строительством жилых домов и социальных объектов. Однако с недавних пор у него началась череда неприятностей. Так, его фирму «Байкалсити» обязали вернуть в бюджет 180 миллионов рублей, полученные на строительство детсада на Шишковке. Это случилось после того, как торги на возведение объекта признали недействительными. 

Возникли проблемы и с самым грандиозным проектом Хусаева – строительством ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ, который возводит его компания «МосКомСтрой». Там в прошлом году в эксплуатацию сдали лишь один корпус, сроки по остальным домам, где квартиры должны были получить еще 700 граждан, были сорваны. Однако, и первый дом был сделан некачественно, утверждали заехавшие в него жильцы.
Теги
уголовное дело

ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

