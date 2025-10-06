Происшествия 06.10.2025 в 13:04
В Улан-Удэ известного строителя признали мошенником
Однако это не помешало Владимиру Хусаеву остаться на свободе
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вынесли приговор, пожалуй, одному из самых известных строителей Бурятии. По итогам рассмотрения дела 69-летний руководитель компании «Бургражданстрой» Владимир Хусаев был признан виновным в двух крупных мошенничествах при строительстве школ. Правда, за решетку он не отправится.
Напомним, в марте этого года МВД Бурятии сообщило о завершении расследовании уголовного дела об особо крупном мошенничестве при строительстве новых школ. Фигурантом дела стал 69-летний Владимир Хусаев, компания которого была подрядчиком стройки.
«С марта 2022 года по март 2023 года фирма занималась строительством двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске. Обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании и контролируя заключение договоров с теми или иными субподрядными организациями и поставщиками, давал указания персоналу предъявлять к оплате заведомо не выполненные объемы строительных работ, а также производить замену строительных материалов на более дешевые», - рассказали ранее в МВД.
После сдачи в эксплуатацию в июне 2023 года на объектах прошла проверка. Она выявила факты приемки работ с завышением стоимости, невыполненных строительно-монтажных работ, а также приемки оборудования и конструкций с ухудшенными характеристиками. Причиненный ущерб был оценен на сумму свыше 20,5 млн рублей.
Суд над Хусаевым шел несколько месяцев. Его интересы представляли два известных адвоката.
В ходе слушаний бизнесмен полностью признал вину в предъявленном обвинении относительно фактических обстоятельств дела. Однако при этом он настаивал, что его действия необходимо переквалифицировать с «Мошенничества» на более мягкую статью Уголовного кодекса – «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации». Но суд с его доводами не согласился.
По итогам рассмотрения дела Владимира Хусаева признали виновным. Но от сурового наказания его спас целый список смягчающих обстоятельств.
«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает то, что подсудимый признал вину относительно фактических обстоятельств обоих преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание им физической и материальной помощи, возраст, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в полном устранении недостатков на объектах строительства, положительные характеристики, наличие многочисленных наград и благодарностей, оказание благотворительной помощи, в том числе детям-сиротам и участникам СВО», - сказано в приговоре.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил. Это позволило предпринимателю остаться на свободе, получив 4,5 года лишения свободы условно.
Судя по судебной картотеке, Владимир Хусаев остался доволен приговором и не стал обжаловать его. Впрочем, ему еще предстоит выступить в качестве ответчика по гражданским искам о возмещении ущерба, которые суд выделил в отдельное производство.
Напомним, в марте этого года МВД Бурятии сообщило о завершении расследовании уголовного дела об особо крупном мошенничестве при строительстве новых школ. Фигурантом дела стал 69-летний Владимир Хусаев, компания которого была подрядчиком стройки.
«С марта 2022 года по март 2023 года фирма занималась строительством двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске. Обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании и контролируя заключение договоров с теми или иными субподрядными организациями и поставщиками, давал указания персоналу предъявлять к оплате заведомо не выполненные объемы строительных работ, а также производить замену строительных материалов на более дешевые», - рассказали ранее в МВД.
После сдачи в эксплуатацию в июне 2023 года на объектах прошла проверка. Она выявила факты приемки работ с завышением стоимости, невыполненных строительно-монтажных работ, а также приемки оборудования и конструкций с ухудшенными характеристиками. Причиненный ущерб был оценен на сумму свыше 20,5 млн рублей.
Суд над Хусаевым шел несколько месяцев. Его интересы представляли два известных адвоката.
В ходе слушаний бизнесмен полностью признал вину в предъявленном обвинении относительно фактических обстоятельств дела. Однако при этом он настаивал, что его действия необходимо переквалифицировать с «Мошенничества» на более мягкую статью Уголовного кодекса – «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации». Но суд с его доводами не согласился.
По итогам рассмотрения дела Владимира Хусаева признали виновным. Но от сурового наказания его спас целый список смягчающих обстоятельств.
«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает то, что подсудимый признал вину относительно фактических обстоятельств обоих преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание им физической и материальной помощи, возраст, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в полном устранении недостатков на объектах строительства, положительные характеристики, наличие многочисленных наград и благодарностей, оказание благотворительной помощи, в том числе детям-сиротам и участникам СВО», - сказано в приговоре.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил. Это позволило предпринимателю остаться на свободе, получив 4,5 года лишения свободы условно.
Судя по судебной картотеке, Владимир Хусаев остался доволен приговором и не стал обжаловать его. Впрочем, ему еще предстоит выступить в качестве ответчика по гражданским искам о возмещении ущерба, которые суд выделил в отдельное производство.