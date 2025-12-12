Экономика и бизнес 12.12.2025 в 14:32
Фирма осужденного за мошенничество строителя вчинила мэрии Улан-Удэ огромный иск
Владимир Хусаев требует с городской администрации 180 миллионов рублей
Текст: Андрей Константинов
ООО «Байкалсити» - одна из структур бизнес-империи Владимира Хусаева – подала в Арбитражный суд иск к Комитету по строительству администрации Улан-Удэ. Компания требует взыскать с ответчика огромную сумму ущерба - 180 миллионов рублей.
Какой именно ущерб нанесли городские власти компании Владимира Хусаева, материалы принятого к рассмотрению иска пока не содержат. Однако, как выяснил «Номер один», это дело, вероятно, связано со строительством детского сада на Шишковке.
В 2022 году «Байкалсити» признали победителем торгов на строительство этого дошкольного учреждения. Сумма контракта составляла 360 миллионов рублей. Фирме перечислили аванс в размере 180 миллионов, и она приступила к работе. Однако, почти сразу на горизонте у компании замаячили неприятности. Они пришли со стороны прокуратуры.
Надзорщики узнали, что для участия в торгах компания Владимира Хусаева предоставила недостоверные документы, касающиеся ее строительного опыта. В частности, конкурсной комиссии был представлен исполненный договор генерального подряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Смолина, 67 в Улан-Удэ, заключенный между ООО СК «Бургражданстрой» и ООО «Байкалсити» на сумму 1,8 миллиарда рублей, акты выполненных работ и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Однако прокуратура выявила, что в реальности «Байкалсити» никакого участия в строительстве дома на Смолина не принимало. Работы там вела другая фирма, которая, к слову, также принадлежала Владимиру Хусаеву. Тем не менее, обман оказался налицо. И если бы не он, победителем торгов признали бы другую организацию.
Вскрыв данный нелицеприятный факт, прокуратура подала иск о признании результатов торгов и заключенного контракта недействительными, а также потребовала взыскать с компании полученный аванс в размере 180 тысяч рублей.
Против удовлетворения иска возражали не только представители «Байкалсити», но и городские власти в лице Комитета по строительству и «Улан-Удэстройзаказчика».
«Предмет конкурса представляет собой социально значимый объект – детский сад, его строительство в настоящее время практически завершено, выделенные бюджетные средства в рамках субсидии были освоены Комитетом по строительству, - говорили они. - В связи с этим удовлетворение требований прокурора не послужит целям защиты публичных интересов, а напротив повлечет за собой существенные убытки для бюджета муниципального образования».
Хотя судебное решение вступило в законную силу уже достаточно давно, судя по базе судебных приставов, полученный аванс компания так и не вернула. Вероятно, платить попросту нечем, поэтому сейчас г-н Хусаев и предпринял отчаянную попытку взыскать эти деньги в виде ущерба с Комитета по строительству.
Напомним, последнее время бизнес-империю Владимира Хусаева преследуют сплошные неприятности. Так, у него возникли проблемы с возведением ЖК «Мегаполис» - грандиозным проектом в столице Бурятии. А недавно суд признал бизнесмена виновным в крупном мошенничестве при строительстве новых школ в Улан-Удэ и Иволгинске. В результате г-н Хусаев получил 4,5 года лишения свободы условно.
Какой именно ущерб нанесли городские власти компании Владимира Хусаева, материалы принятого к рассмотрению иска пока не содержат. Однако, как выяснил «Номер один», это дело, вероятно, связано со строительством детского сада на Шишковке.
В 2022 году «Байкалсити» признали победителем торгов на строительство этого дошкольного учреждения. Сумма контракта составляла 360 миллионов рублей. Фирме перечислили аванс в размере 180 миллионов, и она приступила к работе. Однако, почти сразу на горизонте у компании замаячили неприятности. Они пришли со стороны прокуратуры.
Надзорщики узнали, что для участия в торгах компания Владимира Хусаева предоставила недостоверные документы, касающиеся ее строительного опыта. В частности, конкурсной комиссии был представлен исполненный договор генерального подряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Смолина, 67 в Улан-Удэ, заключенный между ООО СК «Бургражданстрой» и ООО «Байкалсити» на сумму 1,8 миллиарда рублей, акты выполненных работ и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Однако прокуратура выявила, что в реальности «Байкалсити» никакого участия в строительстве дома на Смолина не принимало. Работы там вела другая фирма, которая, к слову, также принадлежала Владимиру Хусаеву. Тем не менее, обман оказался налицо. И если бы не он, победителем торгов признали бы другую организацию.
Вскрыв данный нелицеприятный факт, прокуратура подала иск о признании результатов торгов и заключенного контракта недействительными, а также потребовала взыскать с компании полученный аванс в размере 180 тысяч рублей.
Против удовлетворения иска возражали не только представители «Байкалсити», но и городские власти в лице Комитета по строительству и «Улан-Удэстройзаказчика».
«Предмет конкурса представляет собой социально значимый объект – детский сад, его строительство в настоящее время практически завершено, выделенные бюджетные средства в рамках субсидии были освоены Комитетом по строительству, - говорили они. - В связи с этим удовлетворение требований прокурора не послужит целям защиты публичных интересов, а напротив повлечет за собой существенные убытки для бюджета муниципального образования».
Несмотря на позицию городских властей, суд иск прокуратуры удовлетворил. Фемида постановила признать контракт недействительным и взыскать с «Байкалсити» сумму полученного аванса.
Хотя судебное решение вступило в законную силу уже достаточно давно, судя по базе судебных приставов, полученный аванс компания так и не вернула. Вероятно, платить попросту нечем, поэтому сейчас г-н Хусаев и предпринял отчаянную попытку взыскать эти деньги в виде ущерба с Комитета по строительству.
Напомним, последнее время бизнес-империю Владимира Хусаева преследуют сплошные неприятности. Так, у него возникли проблемы с возведением ЖК «Мегаполис» - грандиозным проектом в столице Бурятии. А недавно суд признал бизнесмена виновным в крупном мошенничестве при строительстве новых школ в Улан-Удэ и Иволгинске. В результате г-н Хусаев получил 4,5 года лишения свободы условно.
Тегистроительство суд