Экономика и бизнес 12.12.2025 в 14:32

Фирма осужденного за мошенничество строителя вчинила мэрии Улан-Удэ огромный иск

Владимир Хусаев требует с городской администрации 180 миллионов рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фирма осужденного за мошенничество строителя вчинила мэрии Улан-Удэ огромный иск
ООО «Байкалсити» - одна из структур бизнес-империи Владимира Хусаева – подала в Арбитражный суд иск к Комитету по строительству администрации Улан-Удэ. Компания требует взыскать с ответчика огромную сумму ущерба - 180 миллионов рублей. 

Какой именно ущерб нанесли городские власти компании Владимира Хусаева, материалы принятого к рассмотрению иска пока не содержат. Однако, как выяснил «Номер один», это дело, вероятно, связано со строительством детского сада на Шишковке.

В 2022 году «Байкалсити» признали победителем торгов на строительство этого дошкольного учреждения. Сумма контракта составляла 360 миллионов рублей. Фирме перечислили аванс в размере 180 миллионов, и она приступила к работе. Однако, почти сразу на горизонте у компании замаячили неприятности. Они пришли со стороны прокуратуры.

Надзорщики узнали, что для участия в торгах компания Владимира Хусаева предоставила недостоверные документы, касающиеся ее строительного опыта. В частности, конкурсной комиссии был представлен исполненный договор генерального подряда на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Смолина, 67 в Улан-Удэ, заключенный между ООО СК «Бургражданстрой» и ООО «Байкалсити» на сумму 1,8 миллиарда рублей, акты выполненных работ и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Однако прокуратура выявила, что в реальности «Байкалсити» никакого участия в строительстве дома на Смолина не принимало. Работы там вела другая фирма, которая, к слову, также принадлежала Владимиру Хусаеву. Тем не менее, обман оказался налицо. И если бы не он, победителем торгов признали бы другую организацию.

Вскрыв данный нелицеприятный факт, прокуратура подала иск о признании результатов торгов и заключенного контракта недействительными, а также потребовала взыскать с компании полученный аванс в размере 180 тысяч рублей. 

Против удовлетворения иска возражали не только представители «Байкалсити», но и городские власти в лице Комитета по строительству и «Улан-Удэстройзаказчика».

«Предмет конкурса представляет собой социально значимый объект – детский сад, его строительство в настоящее время практически завершено, выделенные бюджетные средства в рамках субсидии были освоены Комитетом по строительству, - говорили они. - В связи с этим удовлетворение требований прокурора не послужит целям защиты публичных интересов, а напротив повлечет за собой существенные убытки для бюджета муниципального образования».

Несмотря на позицию городских властей, суд иск прокуратуры удовлетворил. Фемида постановила признать контракт недействительным и взыскать с «Байкалсити» сумму полученного аванса. 


Хотя судебное решение вступило в законную силу уже достаточно давно, судя по базе судебных приставов, полученный аванс компания так и не вернула. Вероятно, платить попросту нечем, поэтому сейчас г-н Хусаев и предпринял отчаянную попытку взыскать эти деньги в виде ущерба с Комитета по строительству. 

Напомним, последнее время бизнес-империю Владимира Хусаева преследуют сплошные неприятности. Так, у него возникли проблемы с возведением ЖК «Мегаполис» - грандиозным проектом в столице Бурятии. А недавно суд признал бизнесмена виновным в крупном мошенничестве при строительстве новых школ в Улан-Удэ и Иволгинске. В результате г-н Хусаев получил 4,5 года лишения свободы условно.
Теги
строительство суд

Все новости

Жители Улан-Удэ задыхаются из-за огромной фекальной лужи
12.12.2025 в 14:37
Фирма осужденного за мошенничество строителя вчинила мэрии Улан-Удэ огромный иск
12.12.2025 в 14:32
Режиссер из Питера «поймал» в Бурятии упитанного манула
12.12.2025 в 14:12
Житель Бурятии ударил собутыльницу в глаз пивной кружкой
12.12.2025 в 13:13
Жительницу Бурятии росгвардейцам пришлось снимать с моста
12.12.2025 в 12:24
Школьники Бурятии будут играть в настольную игру «БезОпасный интернет»
12.12.2025 в 12:14
С энерговора из Бурятии взыскали почти 200 тысяч рублей
12.12.2025 в 12:04
Занятия второй смены в школах Улан-Удэ не отменяются
12.12.2025 в 11:40
«Девушка, вам тут машину закопали!»
12.12.2025 в 11:37
Молодым спортсменам из Бурятии разрешили выступать на международных соревнованиях
12.12.2025 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Юные жители страны будут получать вместе с первым паспортом сим-карту
11.12.2025 в 17:42
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
Единый день консультаций для предпринимателей пройдет 15 декабря
11.12.2025 в 10:54
Развитие качества вопреки замедлению
В Т2 рассказали, как поддерживают сеть и абонентов в условиях ограничений в Бурятии
09.12.2025 в 15:53
В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
Бизнесмены в режиме «одного окна» смогут получить разъяснения по самым разным вопросам
08.12.2025 в 16:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru