Происшествия 27.01.2026 в 10:36

В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома

Суд не исключает, что Анатолий Урбанов может скрыться
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома
Фото: скриншот
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Анатолия Урбанова. Согласно постановлению суда, экс-руководитель Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС) будет сидеть дома до 19 марта 2026 года.

«Суд пришел к выводу, что, находясь под более мягкой мерой пресечения, Анатолий Урбанов может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в райсуде.

Напомним, Анатолия Урбанова задержали 27 мая 2025 года, предъявив обвинение в превышении должностных полномочий. Отправлять в СИЗО чиновника тогда не стали, ограничившись домашним арестом. 

Дело, по которому задержали начальника УКСа, касалось скандальной реконструкции театра кукол «Ульгэр», которую вела компания «Бурятпроектреставрация». Позже на чиновника возбудили новые дела о превышении полномочий – за нарушения при реконструкции очистных сооружений в Выдрино и при проектировании очистных сооружений в селе Таловка.

Теги
урбанов превышение полномочий

Все новости

Мошенник-сердцеед подкосил бюджет матери-одиночки из Бурятии
27.01.2026 в 10:54
Борец из Бурятии стал чемпионом Беларуси
27.01.2026 в 10:42
В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома
27.01.2026 в 10:36
В Улан-Удэ вспыхнула постройка в шаманском центре «Тэнгэри»
27.01.2026 в 10:26
Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери
27.01.2026 в 10:12
В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы
27.01.2026 в 09:56
Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии
27.01.2026 в 09:38
В Улан-Удэ случился потоп в гипермаркете «Лента»
27.01.2026 в 09:19
Прощение долга по ипотеке
27.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 января 2026 года
27.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Улан-Удэ вспыхнула постройка в шаманском центре «Тэнгэри»
На место выезжали сотрудники МЧС
27.01.2026 в 10:26
В Улан-Удэ случился потоп в гипермаркете «Лента»
Трубу прорвало поздно вечером
27.01.2026 в 09:19
В Бурятии водитель катал подростка на привязанном капоте от грузовика
Юноша получил тяжелые травмы
26.01.2026 в 16:12
В Улан-Удэ не могут устранить аварию с выходом воды
К четырем машинам добавили еще три
26.01.2026 в 15:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru