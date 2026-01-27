Происшествия 27.01.2026 в 10:36
В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома
Суд не исключает, что Анатолий Урбанов может скрыться
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Анатолия Урбанова. Согласно постановлению суда, экс-руководитель Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС) будет сидеть дома до 19 марта 2026 года.
«Суд пришел к выводу, что, находясь под более мягкой мерой пресечения, Анатолий Урбанов может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в райсуде.
Напомним, Анатолия Урбанова задержали 27 мая 2025 года, предъявив обвинение в превышении должностных полномочий. Отправлять в СИЗО чиновника тогда не стали, ограничившись домашним арестом.
Дело, по которому задержали начальника УКСа, касалось скандальной реконструкции театра кукол «Ульгэр», которую вела компания «Бурятпроектреставрация». Позже на чиновника возбудили новые дела о превышении полномочий – за нарушения при реконструкции очистных сооружений в Выдрино и при проектировании очистных сооружений в селе Таловка.
