Происшествия 02.02.2026 в 09:22

В Улан-Удэ под теплотрассой столкнулись легковушка и грузовик

Обошлось без пострадавших
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ под теплотрассой столкнулись легковушка и грузовик
Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

В столице Бурятии на улице Трактовая легковушка столкнулась с грузовиком. Видео опубликовали в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Машина Mazda Demio, двигаясь в направлении улицы Революции 1905г. со стороны улицы Моховая, на повороте на скользком участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Isuzu Elf.

Подчеркивается, что в ДТП никто не пострадал.

ДТП авария Трактовая

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО "Тори-пресс"
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
