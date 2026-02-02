В Улан-Удэ под теплотрассой столкнулись легковушка и грузовик

В столице Бурятии на улице Трактовая легковушка столкнулась с грузовиком. Видео опубликовали в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Машина Mazda Demio, двигаясь в направлении улицы Революции 1905г. со стороны улицы Моховая, на повороте на скользком участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Isuzu Elf.

Подчеркивается, что в ДТП никто не пострадал.