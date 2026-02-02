Происшествия 02.02.2026 в 14:11
«Владелец типографии умер в здании суда»
В Новосибирске поставили точку в деле о продаже 52 фальшивых стодолларовых купюр
Текст: КП-Новосибирск
В Центральном районном суде Новосибирска 2 февраля 2026 года поставили точку в деле о продаже оперативникам ФСБ 52 фальшивых стодолларовых купюр. До приговора дожил только один из подсудимых. Владелец типографии Вячеслав Брюханов умер еще в октябре 2024 года во время судебного заседания. Его напарнику Олегу Голдыреву 2 февраля 2026 года вынесли обвинительный приговор. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
История получила огласку еще в 2023 году. Тогда в Центральном районном суде Новосибирска стартовал процесс над двумя 58-летними жителями города — Вячеславом Брюхановым и Олегом Голдыревым. Оба ранее не судимы.
По версии следствия, мужчины наладили производство фальшивых долларов. У Брюханова до недавнего времени была собственная типография в центре Новосибирска. Часть оборудования находилась в гараже на улице Орджоникидзе, остальное — в подвале дома, где он жил.
Печатные станки выглядели старыми и списанными, но работали исправно. Судя по запасам бумаги, производство было масштабным. Следствие считает, что помимо легальной продукции там печатали и поддельную валюту.
— Брюханов и Голдырев обвиняются по части 1 статьи 186 УК РФ — изготовление поддельной иностранной валюты в целях сбыта, — поясняла тогда КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Елена Киреева.
По словам Голдырева, именно он контактировал с людьми, которые представились покупателями. Сначала те взяли «на пробу» 200 долларов. Когда качество подделок их устроило, заказали еще 50 купюр номиналом по 100 долларов.
Всего фигуранты продали 52 фальшивые стодолларовые банкноты.
Как позже выяснилось, «покупателями» были оперативники. Сделка проходила под контролем ФСБ и полиции — на сбыте фальшивок мужчин и задержали.
После задержания силовики провели обыски. У обвиняемых изъяли: печатные станки, листы с отпечатанными заготовками денег, пресс, клише и негативы, краски и химические реактивы, 127 готовых поддельных стодолларовых купюр.
За каждую банкноту подельники просили по 3000 рублей — сумма, которая плохо вязалась с версией о «сувенирной продукции». Фактически фальшивки продавали примерно в два раза дешевле реального курса доллара.
Сам Вячеслав Брюханов в суде настаивал на своей невиновности.
— Я делал сувенирные вымпела, вымпела для автомобилистов. Все, что было изъято, — это недоделанное. Сувенирную продукцию выдавать за банкноты — это абсурд, — объяснял он судье.
Несмотря на это, силовики вменили ему не только изготовление фальшивок, но и хранение поддельной валюты в крупном размере.
После задержания оба мужчины несколько месяцев провели в СИЗО, затем были переведены под домашний арест. С помощью адвокатов они пытались добиться оправдания.
Пока шли суды, один из фигурантов скончался.
— Вячеслав Брюханов умер в октябре 2024 прямо в здании Новосибирского облсуда, где обжаловал постановление о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщает КП-Новосибирск.
Его предполагаемого подельника Олега Голдырева признали виновным в изготовлении поддельной иностранной валюты с целью сбыта и хранении фальшивых банкнот в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы со штрафом. — 3 года общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Меру пресечения изменить — взять под стражу в зале суда, — огласила судья.
История получила огласку еще в 2023 году. Тогда в Центральном районном суде Новосибирска стартовал процесс над двумя 58-летними жителями города — Вячеславом Брюхановым и Олегом Голдыревым. Оба ранее не судимы.
По версии следствия, мужчины наладили производство фальшивых долларов. У Брюханова до недавнего времени была собственная типография в центре Новосибирска. Часть оборудования находилась в гараже на улице Орджоникидзе, остальное — в подвале дома, где он жил.
Печатные станки выглядели старыми и списанными, но работали исправно. Судя по запасам бумаги, производство было масштабным. Следствие считает, что помимо легальной продукции там печатали и поддельную валюту.
— Брюханов и Голдырев обвиняются по части 1 статьи 186 УК РФ — изготовление поддельной иностранной валюты в целях сбыта, — поясняла тогда КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Елена Киреева.
По словам Голдырева, именно он контактировал с людьми, которые представились покупателями. Сначала те взяли «на пробу» 200 долларов. Когда качество подделок их устроило, заказали еще 50 купюр номиналом по 100 долларов.
Всего фигуранты продали 52 фальшивые стодолларовые банкноты.
Как позже выяснилось, «покупателями» были оперативники. Сделка проходила под контролем ФСБ и полиции — на сбыте фальшивок мужчин и задержали.
После задержания силовики провели обыски. У обвиняемых изъяли: печатные станки, листы с отпечатанными заготовками денег, пресс, клише и негативы, краски и химические реактивы, 127 готовых поддельных стодолларовых купюр.
За каждую банкноту подельники просили по 3000 рублей — сумма, которая плохо вязалась с версией о «сувенирной продукции». Фактически фальшивки продавали примерно в два раза дешевле реального курса доллара.
Сам Вячеслав Брюханов в суде настаивал на своей невиновности.
— Я делал сувенирные вымпела, вымпела для автомобилистов. Все, что было изъято, — это недоделанное. Сувенирную продукцию выдавать за банкноты — это абсурд, — объяснял он судье.
Несмотря на это, силовики вменили ему не только изготовление фальшивок, но и хранение поддельной валюты в крупном размере.
После задержания оба мужчины несколько месяцев провели в СИЗО, затем были переведены под домашний арест. С помощью адвокатов они пытались добиться оправдания.
Пока шли суды, один из фигурантов скончался.
— Вячеслав Брюханов умер в октябре 2024 прямо в здании Новосибирского облсуда, где обжаловал постановление о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщает КП-Новосибирск.
Его предполагаемого подельника Олега Голдырева признали виновным в изготовлении поддельной иностранной валюты с целью сбыта и хранении фальшивых банкнот в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы со штрафом. — 3 года общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Меру пресечения изменить — взять под стражу в зале суда, — огласила судья.