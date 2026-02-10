Происшествия 10.02.2026 в 16:54
В Улан-Удэ обвиненный в мошенничестве директор школы ушел на СВО
Батор Лудупов подписал контракт еще на стадии следствия
Текст: Андрей Константинов
Экс-директор школы №63 и бывший депутат горсовета Улан-Удэ Батор Лудупов, которого «повязали» за взяточничество и мошенничество, избежал скамьи подсудимых. Как сообщил источник «Номер один» в правоохранительных органах, еще на стадии следствия он подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на СВО.
Напомним, Батора Лудупова задержали в январе 2025 года. По версии следствия, в 2018-2024 годах директор фиктивно трудоустроил в школу восемь человек из числа родственников и близких знакомых, которые в действительности не работали. Начисляемую им зарплату он тратил на себя. Таким образом, из бюджета образовательного учреждения было похищено почти 25 млн. рублей.
Кроме этого, один предприниматель, с которым школа заключала договоры на уборку и ремонт, по настоянию директора передал ему взятку в сумме 185 тыс. рублей за общее покровительство.
Сразу после задержания Батор Лудупов выразил готовность сотрудничать со следствием. Это позволило ему избежать камеры СИЗО и отправиться под домашний арест. Также по ходатайству следствия суд арестовал его квартиру, коттедж и дорогостоящие автомобили, которые, предположительно, он приобрел на похищенные деньги.
Ранее источник «Номер один» сообщал, что директор школы действовал весьма незатейливо, не соблюдая конспирацию.
- Он забрал эти банковские карточки (на фиктивных работников – прим. авт.) и в день выдачи авансов и зарплат приезжал к банкомату и снимал деньги, - рассказывал источник. – Каждый раз видеокамеры банкоматов фиксировали и г-на Лудупова, и номера чужих банковских карточек, которые горе-директор ловко опустошал.
О том, что в какой-то момент Батор Лудупов совсем потерял страх, свидетельствует список фиктивно устроенных работников. В них, кроме «мелких сошек» был даже целый заместитель директора по воспитательной работе. Говорят, что про «мертвые души» часть коллектива знала, но в органы до поры до времени никто не сигнализировал. Поговаривают, что в итоге Лудупова якобы сдала его сотрудница, которую он пообещал уволить. Она написала заявление в полицию, дав старт расследованию.
