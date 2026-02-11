В Улан-Удэ попал в аварию школьный автобус

ДТП с участием школьного автобуса случилось в ДНТ «Багульник» в Улан-Удэ. Как сообщает аварком «Кузов-Салон», автобус не уступил дорогу и столкнулся с «Маздой». От удара легковушка отлетела в сторону, а автобус врезался в забор.В автобусе в момент аварии находились дети. Сообщается, что никто из них не пострадал.