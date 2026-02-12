В Улан-Удэ легковушка врезалась в пассажирский микроавтобус

Авария произошла сегодня утром на остановке «Русский драмтеатр» на улице Терешковой. Там столкнулись две легковушки и микроавтобус с пассажирами. После столкновения люди покинули салон, получил ли кто-то травмы, пока не известно.Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, движение по улице в сторону центра города сейчас затруднено.