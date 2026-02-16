В Улан-Удэ чиновник подставился на строительстве третьего моста

Недостроенный третий мост в Улан-Удэ стал обрастать не только экономическими, но и уголовными скандалами. Так, уже появился первый чиновник, получивший судимость из-за этого объекта. Это сотрудник Бурятрегионавтодора Александр Вокин, которого признали виновным в служебном подлоге.Как следует из материалов дела, Александр Вокин был назначен ответственным за приемку работ на строительстве третьего моста через Уду от лица заказчика – Бурятрегионавтодора. В 2023 году он подписал акты приемки выполненных работ с «Хотьковским автомостом», касающиеся установки деформационных швов и опорных частей моста.Последующая проверка Управления Федерального казначейства по РБ выявила, что при строительстве объекта были использованы не те конструкции, что указаны в документах приемки. В частности, вместо опорных частей иностранного производства Uplift и деформационных швов DB 130 и DS 240 были использованы более дешевые отечественные аналоги. Разница, по версии казначейства, составила более 30 миллионов рублей.Однако за финансовой проверкой последовало уголовное дело. Его фигурантом и стал Александр Вокин. Ему инкриминировали два эпизода по статье «Служебный подлог».Сам чиновник вину не признал. Он заявил, что импортные конструкции подрядчику пришлось заменить на отечественные аналоги из-за введенных санкций. Данное решение он не скрывал от начальства, наоборот, оно принималось после согласования с техническим советом и руководителем учреждения. Об изменениях была в курсе и проектная организация, которая дала на это свое согласие.«Решение о замене указанных материалов не ухудшает монтажные и эксплуатационные характеристики мостового сооружения, не влияют на его безопасность и соответствуют техническим требованиям», - резюмировал Александр Вокин.Тем не менее, чиновник не сумел внятно объяснить, почему в итоговых документах - подписанных им актах были указаны импортные конструкции, вместо фактически установленных отечественных аналогов.«Обвиняемый, достоверно зная, что произведена замена импортных конструкций на отечественные, подписал акты об установке, якобы, импортных конструкций, не обеспечив устранение недостоверных сведений в акте. Оснований считать, что установленные опорные части и деформационные швы являются полными аналогами конструкций, предусмотренных проектом, не имеется в связи с тем, что они имеют разные технические и стоимостные характеристики… Никаких препятствий для внесения достоверных сведений в акты о фактически установленных конструкций моста у обвиняемого не имелось», - сказано в судебных материалах.Что касается мотивов, подтолкнувших чиновника подписать недостоверные акты, то здесь суд установил следующее:«Личная заинтересованность Вокина выразилась в стремлении из побуждений карьеризма показать себя перед вышестоящим руководством в качестве грамотного, инициативного, компетентного работника, способного принимать самостоятельные решения и выполнять поставленные задачи при выполнении государственного контракта, опасавшегося получить отрицательную оценку своей деятельности и желавшего избежать урона собственной репутации. Указанное подтверждается его показаниями о том, что его действия были обусловлены тем, чтобы не допустить отставания от установленных сроков, поскольку к нему могли применить санкции или уволить», - говориться в материалах дела.В итоге, изучив документы и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что вина Александра Вокина доказана. С учетом смягчающих обстоятельств по каждому эпизоду его приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Однако от наказания чиновника освободили в связи с истечением сроков давности. При этом отметим, что в уголовном деле не идет речь о краже бюджетных средств. Замена конструкций на отечественные аналоги обусловлена санкциями, но ответственность за неверные данные в документах чиновнику все же пришлось нести.